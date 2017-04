Comandada por um interventor judicial e alvo de operação da Polícia Federal, a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) elegeu seu novo presidente nesta segunda-feira, no Rio.

Afastado pela Justiça, Carlos Fernandes tentou concorrer à segunda reeleição, mas teve sua chapa impugnada. Disputa foi acirrada entre Yeo Jun Kim, de São Paulo, e Júnior Maciel, atual secretário estadual de esportes.

Júnior Maciel disputou com o empresário sul-coreano naturalizado brasileiro, Kim, adversário histórico de Carlos Fernandes, que, enquanto presidente da CBTKD, manobrou para que pessoas nascidas fora do Brasil não pudessem concorrer.

Junior, por sua vez, é o treinador que revelou, entre outros, o medalhista mundial Venílton Teixeira. Nos Jogos Olímpicos do Rio, foi o técnico da equipe masculina que conquistou a medalha de bronze com Maicon Andrade. Ele teve o apoio de Natalia Falavigna (bronze em Pequim-2008) e das federações do Norte e Nordeste. Já Kim teve a candidatura sustentada pelas federações do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas apresentou como vice um dirigente de Sergipe.

O Amapaense ganhou a disputa com 13 votos à 9 do concorrente sul-coreano, Kim.

O primeiro compromisso oficial do amapaense Júnior Maciel como titular da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), eleito nessa segunda-feira, 24, será um encontro com o presidente do Comitê Olímpico brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, em 4 de maio. No dia seguinte, terá encontro com um segmento da Petrobras, patrocinadora da entidade.

Júnior, que é o atual secretário estadual de desporto e lazer do Amapá, disse que os encontros no Comitê Olímpico e na Petrobras serão de suma importância para que a CBTKD possa tomar novos caminhos.

A entidade, como é do conhecimento nacional, vive uma crise levada pela má gestão do antecessor de Júnior Maciel, Carlos Fernandes, que foi afastado do cargo, pela Justiça, em agosto de 2016, tendo a entidade submetida a uma intervenção encerrada ontem, 26.

Júnior listou que a Confederação Brasileira de Taekwondo está com salários de atletas atrasados, assim como o aluguel do imóvel onde a entidade se abriga no Rio de Janeiro. Ele disse que já tem sinal de que o Comitê Olímpico cederá uma dependência de sua estrutura, para o funcionamento provisório da CBTKD, até a entidade se normalizar. E que espera o prosseguimento do patrocínio da Petrobras.

O presidente da entidade máxima do Taekwondo brasileiro informou que o fato de ter ascendido ao cargo não o impede de continuar como secretário estadual do desporto e lazer do Amapá.