GEA promove Aulão do Enem na Zona Norte de Macapá

Efeito Jacamim Os Jacamins estão soltos no Estado do Amapá. Tem uma galera que não fez nada; atrapalha um bocado e, agora, querem pousar de articulados e defensores do Estado. A empresa francesa Voltaire que está em vias de se implantar no Oiapoque foi por ações efetivas e eficazes do governo estadual, leia-se Waldez Góes. Sai fora Capi.

Papagaio de Pirata

Senador Davi Alcolumbre, amigo de Aécio Neves, o homem da mala, estava igual papagaio de pirata na solenidade de entrega do prêmio de melhor Senador do Brasil, conferido pela sexta vez consecutiva a Randolfe Rodrigues. Triste!

Pacto da mediocridade

É o que está estabelecido entre Clécio, Randolfe (ambos do REDE) e Davi Alcolumbre (DEM). Em Brasília votam diferentes, logo, pensam diferentes, veem o Brasil por óticas dispares, mas no Amapá fazem um pacto pela mediocridade. De mãos dadas pensam que enganam o povo. Essa prática da política do conchavo não tem mais espaço em lugar nenhum do Brasil. Xô!

Cutucaram Onça com vara curta

Essa band…