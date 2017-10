“Quero ter o meu próprio negócio”, diz participante do projeto Caminho Empreendedor









Rosane Barbosa foi uma das 39 participantes do projeto Caminho Empreendedor realizado nesta sexta-feira, 27, no município de Itaubal. A ação é realizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Cooperativismo e Economia Solidária (Fecesap) que está percorrendo todo o Amapá levando informação e capacitação para quem deseja empreender ou já empreende.





Vontade de ter um negócio a participante tinha e com o desemprego, surgiu também a necessidade de ter uma renda para sustentar a família. Mãe solteira e com três filhos, é a única responsável pelo sustento da casa. Após participar do evento, Rosane decidiu abrir um restaurante e estabeleceu a meta de realizar o projeto até junho de 2018.





“Vim buscar conhecimento para fazer o meu negócio dar certo. Tenho um projeto, mas não sabia como iniciar um empreendimento. Agora eu sei qual caminho seguir”, disse a participante.





Para a deputada estadual Marilia Góes (PDT) que preside a Fecesap, o Caminho Empreendedor consegue despertar nas mulheres a vontade de empreender. “Todos nós temos características empreendedoras e o projeto foca nisso. Em mostrar para essas mulheres que elas são capazes de ter o seu próprio negócio e de crescer cada vez mais”, explicou.





O Caminho Empreendedor segue percorrendo os municípios com oficinas, palestras e aplicação de metodologias que incentivam e orientam as participantes de como devem proceder para iniciar um empreendimento e onde podem buscar financiamento para ampliar um negócio já existente. A ação também visa incentivar a economia solidária por meio do trabalho conjunto das empreendedoras.





Fecesap





A Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária (Fecesap), instalada pela Resolução nº 0018, objetiva atuar no fomento da economia e fortalecimento de projetos desses segmentos. A Fecesap é presidida pela deputada estadual Marilia Góes (PDT) e constituída pelas deputadas estaduais Aparecida Salomão (PSD), Edna Auzier (PSD), Janete Tavares (PSC) e o deputado Max da AABB (SDD).