Governador Waldez Góes empossa nova secretária de Trabalho e Empreendedorismo

Maraína Martins tomou posse nesta terça-feira, no lugar de Luciana Araújo.

Foto: André Rodrigues

Waldez Góes afirmou que Maraína Martins chega para fortalecer a política do trabalho e empreendedorismo no Estado

O governador Waldez Góes mudou o comando da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete). A solenidade de posse da nova gestora ocorreu na tarde desta terça-feira, 24, no Palácio do Setentrião, sede central do Executivo estadual.

A fonoaudióloga Maraína Martins se licenciou do cargo de vereadora de Macapá para assumir a pasta, no lugar da jornalista Luciana Araújo, que estava desde o mês de março à frente da Sete, e agora, será secretária adjunta.

O chefe do Executivo destacou que escolha se deu por motivos políticos. Maraína já teve experiência na administração pública no Governo, como coordenadora do Sistema de Atendimento ao Cidadão (Siac) – Super Fácil da Zona Norte – nos anos de 2015 e 2016. A nova secretária de Trabalho e Empreendedorismo também já supervisionou diversas unidades de saúde, como o Hospital de Santana e o Hospital da Criança e do Adolescente do Estado, e já teve experiência como secretária Municipal de Saúde do município de Pedra Branca do Amapari.

“O gesto de maturidade e potencial de gestão de Maraína e Luciana só nos garante a certeza que estamos no caminho certo. Não há despedidas, e sim uma soma de qualidades. Porque Luciana permanece ao lado de Maraína, então, teremos uma equipe aguerrida à frente da Sete”, pontuou o governador Waldez.

Empossada, a nova gestora disse que será mais um grande desafio e que está pronta para trabalhar em prol do trabalho e empreendedorismo do Amapá. “Perdi meu pai há poucos dias, e ele deixou um legado de educação e apego ao trabalho, por isso, seguirei focada fazendo o melhor pelo empreendedorismo do estado e seguindo as orientações do governador Waldez, e claro, contando sempre com apoio dos servidores da Sete”, destacou a secretária Maraína Martins.

“O Estado do Amapá só tem a ganhar com a união das duas forças do trabalho de Maraína e Luciana - enquanto secretária e adjunta. Como parlamentar que lidera a frente do empreendedorismo, me sinto orgulhosa em acompanhar tantos avanços no setor na gestão do governador Waldez”, destacou a deputada estadual Luciana Gurgel.

Dever cumprido

A ex-secretária Luciana Araújo estava presente na solenidade e destacou que o trabalho continua. “A Sete é uma secretaria estratégica dentro da estrutura de governo e tem um importante papel na formulação, coordenação e implementação de políticas públicas de trabalho e empreendedorismo. Acredito que caminhamos muito no diálogo com todos os segmentos formais e informais, o que gerou oportunidades de geração de emprego e renda. Desejo boa sorte à secretária Maraína e continuo firme trabalhando com muito compromisso e responsabilidade”, disse.