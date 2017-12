2ª MOSTRA ARTÍSTICO CULTURAL – 2017

Como parte de preparação para comemoração aos 50 anos de existência deste Centro, que ocorrerá em 2023, iniciou em 2015 as homenagens aos professores-artistas que já contribuíram de forma singular ao longo desses anos de história. Nesta ocasião, será homenageado o Artista Plástico GRIMUALDO BARBOSA que se destaca pela temática do caboclo, o ribeirinho, o Marabaixo e demais personagens das culturas popular e indígena do Estado do Amapá, por meio de diversas técnicas e estilos como modelagem em argila, entalhe em madeira, pintura e pirogravura, sendo algumas de suas obras: Artesã do Maruanum, Jogador com bola, Ribeirinho com Pirarucu, Mulher Grávida, Mandala e outras que estarão em exposição ao público em geral após abertura desta Mostra com esta justa homenagem.