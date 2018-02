5º Congresso de Gestores de Saúde do Norte/Nordeste

O presidente do Cosems/AP, José Monteiro, conhecido nacionalmente como Zeca Monteiro, ganhou destaque ao presidir e mesa que debateu o Programa Mais Médico nas regiões Norte e Nordeste”. A mesa contou com a participação de Denilson Campello, diretor do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde do Ministério da Saúde; Júlio César Schweickardt, pesquisador da Fiocruz do Amazonas, e Rogério Fabiano Gonçalves, professor da Universidade de Pernambuco, e membro da Fiocruz Pernambuco. “O Mais Médico é um assunto que merece destaque. No Amapá, a influência do programa é positiva, e vale a pena a conhecer as experiências nos outros estados com as mesmas peculiaridades do Amapá”, disse Zeca Monteiro.