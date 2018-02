Secretaria do Trabalho orienta microempreendedores sobre geração de renda

Evento será no auditório do Sebrae em Santana nesta sexta, e faz parte da Semana do Microempreendedor Individual

Técnicos da Sete estão presentes na Semana do MEI com orientações aos microempreendedores

A Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) apresenta nesta sexta, 12, uma palestra com o tema “Geração de Renda MEI”. O evento será das 11h às 11h45, no Auditório do Sebrae em Santana, e faz parte da programação da 9ª Semana do Micro Empreendedor Individual (MEI) organizada pela instituição. O público alvo são pessoas interessadas em abrir o próprio negócio ou quem já possui um pequeno empreendimento.

A palestra será ministrada pelo coordenador de Empreendedorismo da Sete, Ezequias Costa Ferreira. O objetivo é demonstrar as oportunidades de expor e comercializar seus produtos em grandes eventos promovidos pelo Governo do Amapá, como é o caso do período do Carnaval, Expofeira, feiras itinerantes do artesanato, espaço da Casa do Artesão, entre outros ambientes.

“Esse fomento promovido pelo Governo, por meio da Secretaria de Trabalho, gera emprego e renda aos empreendedores populares. Mas é preciso que estejam cadastrados e organizados. Estamos numa mobilização para atender este público em nossas ações”, explicou o coordenador.

Segundo dados do Serviço Brasileiro da Micro e Pequena Empresa (Sebrae) existem, atualmente, 14,8 mil microempreendedores individuais cadastrados no Amapá. Na 9ª edição da Semana do Microempreendedor Individual, é possível ter a acesso a serviços como: formalização, alteração cadastral, baixa empresarial, declaração anual, gestão empresarial, crédito, consultoria, oficinas e palestras.

MEI

O faturamento anual do Microempreendedor Individual é até o limite de R$ 60 mil. Quem se enquadra nessa categoria paga uma contribuição diferenciada: de INNS são 5% (R$ 39,40) sob o salário mínimo vigente; de R$ 1 de ICMS para comércio e de R$ 5 de ISS para prestador de serviço.