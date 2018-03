A força das cooperativas

Recentemente, o Amapá sediou o XIV Congresso Brasileiro do Cooperativismo com a participação do presidente do Sistema OCB Nacional, Márcio Lopes; e dos representantes das OCB’s do Tocantins, Rondônia, Pará, Amazonas, Roraima, Acre e Amapá que é anfitrião do evento, para discutir o papel atual do cooperativismo no Brasil.