Amapá tem redução nos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Boletim Epidemiológico aponta redução de 57% nos casos de dengue

O Amapá registrou queda nos casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, no primeiro trimestre de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016. Os dados são do último Boletim Epidemiológico da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (CVS/Sesa), e avaliam os casos notificados de dengue, chikungunya e zika vírus.

Com relação à dengue a redução é de 57% no número de casos confirmados, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os registros mostram que, de 1º de janeiro a 29 de abril deste ano, foram notificados 710 casos de dengue no Estado, com a confirmação de 463, dos quais, oito casos com sinais de alarme e um óbito, que ainda está sendo investigado para confirmar se foi causado pela doença. No mesmo período de 2016 foram notificados 1.773 casos suspeitos da doença, sendo que 1.066 foram confirmados.

Os municípios de Ferreira Gomes, Calçoene, Laranjal do Jari, Pedra Branca, Oiapoque e Tartarugalzinho, apresentaram maior queda. Na capital os números também tiveram redução. Em 2016, foram contabilizados 410 casos confirmados de dengue. Este ano, o período soma 116.

O primeiro trimestre de 2017, também mostra redução na detecção de outras doenças transmitidas pelo Aedes agepyti, de acordo com o boletim. Nesse período, foram notificados 205 casos de febre chikungunya, com a confirmação de 23. Se comparados com o mesmo período de 2016, que teve a notificação de 252 casos e a confirmação de 56, a redução foi de 18,7% nos suspeitos e 59% nos casos confirmados.

A infecção pelo vírus Zika também teve diminuição. O boletim aponta que, até o dia 8 de abril, foram registrados 36 casos suspeitos e apenas dois confirmados. Em relação ao ano passado, a doença foi confirmada em 219 pessoas em todo o Estado.