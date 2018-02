Aeródromo de Oiapoque é licenciado para operação

Documento regula o funcionamento das atividades de pouso e decolagem de voos.

Foto: Maksuel Martins/SECOM

Prefeita de Oiapoque recebe licença de operação do diretor do Imap

O aeródromo do município de Oiapoque teve sua Licença de Operação entregue pelo Governo do Amapá nesta quinta-feira, 11. O documento, que regula o funcionamento e atividades da pista, terá validade de um ano. A expectativa do governo e município é que haja aumento do fluxo de voos, aquecendo o mercado local com a diminuição do tempo de deslocamento dos passageiros até a capital, Macapá.

A oficialização da licença foi feita pelo diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial (Imap), Bertholdo Dewes, que entregou o documento à prefeita do município, Maria Orlando Marques Garcia.

A prefeita agradeceu o empenho da equipe de governo que acompanhou todos os trâmites burocráticos até o momento da expedição da licença.

“A solicitação da licença foi feita em 2014. A caminhada foi longa. Desde lá, foram muitas reuniões e passos obrigatórios a serem seguidos. Isso é uma grande conquista para a população de Oiapoque, que terá mais voos disponíveis - comerciais e até emergenciais - tornando o deslocamento até Macapá mais rápido”, afirmou a prefeita.

O assessor técnico da prefeitura de Oiapoque, Edson Silva, destacou que a Licença de Operação também vai permitir o aumento na arrecadação de receita e possibilitar um maior investimento na própria estrutura do aeródromo. “Vamos firmar um acordo com a empresa que fará a pesquisa e exploração de petróleo na costa do Estado, para que eles possam contribuir com investimentos estruturais para o melhor funcionamento das atividades do aeródromo. A previsão é que a empresa inicie os trabalhos em 2018”, esclareceu o assessor.

Trâmite para licenciamento

Para que a expedição fosse concretizada, os técnicos do Imap realizaram várias visitas ao local para estudo da área e, ainda, verificações das instalações, documentos e equipamentos de controle ambiental. A partir daí, foi verificada a compatibilidade de documentações essenciais como autorizações e alvarás.

Os técnicos do Imap continuarão supervisionando as ações de cumprimento legal das atividades para que a licença seja renovada antes da expiração do prazo de validade do documento.

Aeródromo