Agricultores familiares serão beneficiados com maquinário em oito municípios

Máquinas foram adquiridas pelo Governo do Amapá junto ao governo federal e vai beneficiar agricultores de oito cidades.

Por: Fabiola Gomes

Nos próximos dias, o Governo do Amapá vai entregar às prefeituras de oito municípios 26 máquinas agrícolas, com o objetivo de introduzir novas tecnologias e fortalecer a agricultura familiar no Estado. Os equipamentos, frutos do investimento da ordem de R$ 1,3 milhão, irão beneficiar os municípios de Itaubal, Calçoene, Oiapoque, Vitória do Jari, Porto Grande, Serra do Navio, Ferreira Gomes e Macapá.

Ao todo, são 26 máquinas: seis tratores, 11 carretas agrícolas, três sulcadores, cinco arados fixos e uma grade aradora. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) é a responsável pela distribuição das máquinas para que os Executivos municipais e Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) repassem aos agricultores familiares.





Segundo o analista d e Desenvolvimento Rural da SDR, Fábio dos Santos, a entrega das máquinas irá possibilitar melhores condições de trabalho e vida para os agricultores. “O trabalho manual requer atualmente desses agricultores muito esforço físico e, ainda, há demora na realização das atividades. Com as máquinas, o cenário irá mudar, com a realização da limpeza e preparação da terra melhorando, assim, a produtividade”, afirmou.

Ele lembrou também que, desde 2015, a SDR vem fazendo a capacitação dos técnicos das prefeituras municipais e agricultores para operarem de forma correta as máquinas. “Eles recebem instruções para o manuseio dos equipamentos, conhecem as máquinas e as funções de cada uma delas e aproveitam para esclarecer todas as suas dúvidas”, afirmou.