ARTIGO DO GATO

E por que a segunda fase do desenvolvimento do Estado vinculo ao Comandante Anibal Barcellos? Porque foi ele o maior entusiasta na transformação do Território em Estado. E foi também o primeiro governador eleito do novo Estado do Amapá. Em 1990. No lapso temporal entre uma gestão e outra foi deputado federal constituinte pelo Estado do Amapá e na feitura da Constituição defendeu a bandeira da transformação do Amapá em Estado. O que aconteceu com o advento da Constituição de 1988 e se consolidou em 1991 com a implantação do Poder Judiciário. Barcellos nomeou os oito desembargadores do Tribunal de Justiçado Amapá.