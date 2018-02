Artigo do GATO

A quem interessa a derrocada brasileira













V ocê já se fez essa pergunta: a quem interessa a derrocada brasileira? Com certeza essa deveria ser uma pergunta obrigatória para todos os brasileiros. Meus amigos a economia é cíclica. Aliás, a vida, maior mistério da humanidade, é cíclica. Tudo tem seu tempo. A bonança e desesperança. A felicidade e a tristeza. O Amor e o desamor. Tudo tem tese e antítese.

Vamos analisar o contexto brasileiro desde a redemocratização. José Sarney dissidente da ARENA-Aliança Renovadora Nacional criou um partido junto com outros dissidentes e se aliaram ao PMDB de Tancredo e ganharam a presidência do Brasil. Tivemos uma séria recessão. Estávamos trilhando num caminho “íngreme” e perigoso que era sustentar a recém-restaurada democracia após 25 de regime militar. O Partido dos Trabalhadores chegou ao Poder com Luiz Inácio Lula da Silva que já havia tentado duas vezes a presidência e seu projeto havia sido fracassado. E por que Lula na terceira tentativa conseguiu lograr êxito na sua empreitada. Insistência! Também, mas sobre tudo pelos acordos que fez. Para a retórica petista coligar com Antônio Carlos Magalhães, José Sarney e o rentistas era algo impensado, mas quem lembra a campanha de Lula sabe que isso aconteceu.

Sarney herdou um governo com a desconfiança das forças que gritaram por diretas já. Manutenção do Ministério escolhido pelo recém falecido Tancredo Neves lhe conferiu um voto deconfiança. Sarney lutou com galhardia para manter os soldados na caserna e conseguiu, enfrentou os reflexos das mundiais da década de 70, o esgotamento da política econômica do Regime Militar. Em 1985 a inflação era de 235%. Sarney lançou o Plano Cruzado em 1986 e depois o Cruzado II, em 1986 o Plano Bresser e em 1989 o Plano Verão. Quando Sarney saiu do governo a inflação acumulada no período de 12 meses estava na casa de, pasmem 4.853,90%.

Veio Collor, o caçador de marajá e uma sucessão de acertos e muitos mais equívocos. O PSDB virou as costas para Collor, pois não admitia ocupar o mesmo espaço político com o PFL que eles consideravam a vanguarda do atraso.

Em seu início de governo Fernando Collor convidou diversas vezes o PSDB para integrar o Ministério . Em uma delas ,Fernando Henrique Cardoso deu a seguinte resposta : "Está difícil de aceitar , presidente . Seu programa se encaixa muito bem com o nosso . Mas fica complicado participar de um governo que tenha o PFL . O partido é a encarnação do atraso , simboliza tudo de ruim que há no país " . ( Dimenstein, Gilberto . A História Real )

Collor criou moeda e confiscou poupança. Mas seu governo nesse episódio do confisco está marcado pelo vazamento da informação que deveria ser sigilosa para alguns Bancos.

A Folha de São Paulo, de 15 de março de 1990 às fls. B-4 anunciou o vazamento de 15 das medidas integrantes do pacote econômico desde o dia 12 de março para algumas instituições financeiras, ocasionando pesadas movimentações no mercado financeiro. Teria havido saques de US$ 35 bilhões do over . O governo Collor começava sob a égide da fraude .

Poderíamos falar de Itamar e FHC se tivéssemos espaço. Volto ao tema na próxima edição, mas fica aqui registrado que a economia nacional e mundial sempre tiveram ciclos e de crescimento e de queda. E nesse bojo da vida publica nacional a corrupção sempre esteve presente e inclusive no regime militar. Se em menor escala ou em maior escala isso é impossível medir. Fato é que o Betinho, sociólogo que lançou em 1993 o Programa de Combate a Fome a Miséria e pela Vida não o fez atoa. Tínhamos naquele ano 34 milhões de brasileiros vivendo a baixo da linha da pobreza e quase 9 milhões de desempregado.