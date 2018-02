ARTIGO POR: MARCO ANTÔNIO

O trabalho pedagógico da educação infantil





A educação infantil constitui a base de toda vivência escolar, por isso, é tão significativa e de fundamental importância para solidificação da construção do homem cidadão. É importante conhecer as peculiaridades desta faixa etária na educação para que se construa um projeto pedagógico realmente eficiente, que estabeleça metas para o alcance de um trabalho docente de qualidade.

A educação Infantil surgiu quando as mulheres precisaram buscar seu espaço no mercado de trabalho. Por isso, a educação das crianças de 0 a 6 anos desempenha um importante papel social. Entretanto, não pode ser considerada substituta das mães, o que acarreta uma confusão de papéis acerca da função da Educação Infantil. Por um lado, provoca uma desvalorização dos profissionais que atuam neste nível de ensino; considerando-se que estes educadores não precisam de uma sólida formação teórico-prática, basta que saibam cuidar adequadamente do bem-estar físico das crianças, evitando sujeira, doença ou bagunça. Por outro lado, considera-se que esta é uma “extensão para baixo” da escola fundamental, onde as crianças devem ser treinadas para o acesso à primeira série. Os educadores, desta forma, também não precisam de sólida formação (são menos qualificados que os de outros níveis de ensino), e devem ser mais sóbrios na relação com as crianças, para facilitar a adaptação destas na 1ª série.

Historicamente, no Brasil, a Educação Infantil tem sido encarada de diversas formas: como função de assistência social, como função sanitária ou higiênica e, mais recentemente, como função pedagógica. De modo geral, podemos dizer que, em nosso país, existem dois tipos de Educação Infantil, constituindo um sistema educacional que visa, desde a mais tenra idade, reforçar a exclusão e a injustiça social presente na economia capitalista: há a “Educação Infantil dos Pobres” e a “Educação Infantil dos Ricos”.

A “Educação Infantil dos Pobres” baseia-se na concepção de que as crianças das classes trabalhadoras têm deficiências de todos os tipos (nutricionais, culturais, cognitivas, etc.), as quais precisam ser compensadas pela escola, a fim de que, no futuro, as crianças possam ter alguma instrução e, assim, desempenhar o seu papel na sociedade: o de trabalhador.

Do outro lado, temos a “Educação Infantil dos Ricos”. Ela também foi criada devido à necessidade que as mulheres/mães, hoje em dia, têm de trabalhar fora de casa, mas apresenta concepções e práticas diferentes. Os pais, neste caso, pagam caro para que as crianças frequentem as “escolinhas”, por isto as instituições esforçam-se para atender aos anseios das famílias, que esperam garantir a melhor educação possível para os filhos, preparando-os para as provas que o futuro reserva, como o vestibular e o mercado de trabalho.

“Atualmente a busca por um trabalho isonômico e eficaz na educação infantil tornou-se alvo de discussão entre professores, pais e demais envolvidos no processo de desenvolvimento das crianças, mas para que isso ocorra, linhas de ação devem ser traçadas e acima de tudo executadas” relata a professora Ana Lúcia, coordenadora de ensino infantil em uma escola local. A professora acredita que é fundamental as ações integradas para o real desenvolvimento das práticas que cuidam da educação dos infantes. Para isso, a formação continuada dos docentes é imprescindível, pois assim será atingida a qualidade desejada e necessária ao êxito total do empreendimento educacional infantil.

Sabe-se, no entanto, que, como enfatiza Rubens Aves no seu livro “Alegria de ensinar”, os professores, antes de serem especialista em ferramentas do saber, devem ser especialistas em amor; amar para transformar, pois só assim dão asas a seus alunos e ainda conseguem voar junto com eles. O educador de educação infantil deve compreender que ele deverá ser firme com as crianças e ao mesmo tempo doce. Ele precisará entender que, jamais poderá ser um professor autoritário, mas que, deverá usar de sua firmeza de maneira tranquila, tornando-se assim, o porto seguro dos educandos. As crianças em idade de educação infantil, não entendem um simples "não”, elas precisam muito mais do que isso; elas precisam entender o porquê daquele não, por isso, o professor deve sempre ao dizer o não e explicar o porquê e quais serão as consequências se caso o aluno, não o aceitar. Outro grande fator, que influenciará na motivação da construção desconhecimento pela criança é o incentivo do professor, o qual deve estar sempre atento às novas descobertas do aluno, evitando dirigir-se à criança somente quando a mesma comete algo errado. É preciso também, deixar sempre bem claro às crianças o que se pretende realizar em cada atividade proposta, para que não se perca o objetivo da mesma e não fique uma atividade pura e simplesmente para “preencher tempo”. O planejamento das atividades que serão aplicadas durante as aulas precisa ser minuciosamente pensadas, pois elas devem favorecer a aprendizagem criadora, a aquisição de valores, conhecimentos e habilidades e ainda devem encontrar-se dentro do nível da criança, para que, estando acima de seu nível não se torne uma atividade difícil ou estando abaixo não se torne uma atividade sem atrativos.

A educação infantil passou por vários momentos em toda sua trajetória, e cada um desses momentos foi um importante passo na direção de uma nova concepção sobre a infância. Ou seja, a infância é aquela em que se considera as crianças como cidadãos, com direitos a uma educação digna e adequada a sua faixa etária. Compreendendo que o trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil não depende somente de estrutura pedagógica administrativa, mas que é de fundamental importância a integração social estabelecida entre as crianças, professores e colegas, para que a relação desenvolvimento-crescimento-aprendizagem, ocorra de forma saudável e contribua de maneira significativa na construção dos valores da criança que respeita o futuro de uma nação.