Bairro do Laguinho 72 anos comemorado com a Festa do Tambor

A caminhada inicia às 16h, e os participantes seguem para o Theatro do Samba onde, às 18h, a Exposição do Museu do Negro da Prefeitura de Macapá estará aberta. Ás 19h inicia o culto Ecumênico, com o padre da paróquia São Benedito, Francivaldo, e grupo afro Arautos do Axé. Logo após continuam as homenagens às personalidades do Laguinho, e apresentação de grupos juninos do bairro e da redondeza, e grupos de marabaixo do Igarapé do Lago, e das agremiações Piratas Estilizados e Boêmios do Laguinho. A programação encerra com uma grande roda de samba.