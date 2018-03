Bruno Belém

Os bailes realizados pelos menos abastados também mantinham a qualidade e eram muito divertidos. Os convites eram realizados de forma oral, mas não perdia-se a elegância, era comum se levar alguma lembrança na visita que se ia fazer o convite para a festa. A decoração era feita com flores mais simples, as mesas eram cobertas por toalhas quadriculadas com bordas de crochê e as melhores louças que cada família possuía eram postas para uso. As músicas também eram tocadas por bandas, só que compostas por um número menor de integrantes e com instrumentos mais populares. A gastronomia embora fosse mais simples, cada família tinha seu segredo e forma única para preparar os mais deliciosos alimentos, que em geral eram servidos numa enorme mesa que ficava no canto do salão ou na porta de uma casa, quando o evento era realizado em via pública. Ao final, reunia-se o maior número de pessoas, que ficavam aguardando por vários segundos para que uma única foto pudesse ser tirada. O passarinho devorava sair. (Risos). Os baderneiros e brigões além de expulsos da festa, eram impedidos de entrar nas próximas até que os organizadores revogassem a ordem. E as roupas eram sempre muito bem costuradas pelas mães e avós, que usavam tecidos naturais na confecção.