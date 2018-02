CORUJA RETÓRICA

Bruno Pereira

Nobilíssimos Leitores,





Estamos vivendo na era que as músicas de amor são do tipo que quem te ama é meu "pai" e não eu [Vide Deu Onda - MC G15], as músicas populares são do tipo Bará Berê de Cristiano Araujo e até as músicas infantis é no estilo nhenhenhém de Maísa Silva. E isso sem contar que as coreografias são quase sempre provocantes e várias estimulam a vulgaridade através das suas sarradas no ar e as esfregadas de perus nas xotas.





As festas que acontecem diariamente, algumas regadas a entorpecente, tem brigas, pancadarias e desfile de roupas um tanto exóticas. Com rasgos enormes, tecidos que visualmente são impossíveis de decifrar as estampas e com cheiro estranho por serem feitos de derivados do petróleo, fazem as roupas parecerem com alegorias carnavalesca de escolas de samba do grupo D.





Nas Família as relações entre pais e filhos são tipo provedores e protetores, nada mais que isso. E por conta das oito horas diárias de trabalho e mais algumas horas extras que servem para ajudar no orçamento, quase nunca podem acompanhar o crescimento e a educação dos filhos, repassando a responsabilidade para escolas e/ou babás.





Há disputas entre primos para ver quem ganha o melhor carro do pai, quem cursa a melhor faculdade e entre irmãos para ver quem vai herdar a maior parte do testamento. As disputas são grandes ao ponto de se boicotar os irmãos ou ter a coragem de tirar a vida dos genitores para se obter benefícios.





Os grupos religiosos se encontram para debater as tendências da moda, as novidades da teledramaturgia, o filme em cartaz no cinema ou as novas séries do Netflix. Falasse dos livros mais vendidos e até se debate a política de forma calorosa. O que não se faz é debater as doutrinas da religião. Até mesmo os sermões mudaram, os sacerdotes viraram críticos dramaturgos, outros gastronômicos, alguns culturais e uns artistas da fé, que ganham milhões e mantém em posse da igreja para escapar do imposto de renda. Quando se fala de Deus, usasse do orgulho e do estrelismo de saber mais, ou fingir saber, para humilhar ou diminuir o próximo. Ser notável é mais importante que ser espiritualmente útil.





As relações entre vizinhos são marcadas pela inveja, cobiça e pelas disputas de quem possuí o melhor paisagismo na fachada ou a melhor estética arquitetônica, quem é proprietário do melhor automóvel, e em alguns casos até mesmo quem tem mais curtidas nas redes sociais. Chegamos ao ponto em que as reuniões de condomínio são verdadeiras guerras, pois todo mundo quer ser o dono do prédio.





Os profissionais da atualidade são movidos pelo radar de onde tem a maior remuneração, o maior status ou o trabalho mais manso. O Amor a profissão está em extinção.