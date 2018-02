Direito Eleitoral

A corrupção e as leis eleitorais no tempo – 2

Para entendermos melhor toda essa situação caótica de escândalos de corrupção na qual o Brasil se encontra, estamos fazendo uma reflexão legislativa sobre o assunto. Continuando:

Lei eleitoral das Eleições Municipais de 1996 – Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995. Esta lei seguiu os passos de sua antecessora, com alguns aperfeiçoamentos. Dedicou ao tema “prestação de contas” uma seção com o mesmo título da anterior, com menos artigos, do 33 ao 47, mas com mudanças, como p. ex., a substituição do bônus eleitoral pelo reci bo eleitoral.

O controle das sobras de campanhas, que foi motivo de escândalos no caso PC Farias e Collor, depois de muitas discussões sociais e políticas, passou a ser legalmente mais efetivo nesta lei. Agora, estas sobras ficaram legalmente destinadas à aplicação nos Institutos de educação política dos Partidos.

Lei eleitoral das Eleições Gerais de 1998 – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Há anos que a comunidade jurídica e a sociedade brasileira em geral exigiam do Congresso a aprovação de um novo Código Eleitoral adaptado às realidades atuais e exigiam uma lei eleitoral permanente e não uma para cada pleito, como vinha acontecendo, dando azo a manifestações de casu ísmos, que se tem mostrados prejudiciais aos pleitos e, consequentemente, ao regime democrático.

A Lei nº 9.504/97, veio como resposta aos reclamos sociais e com o intuito de ser perene. Ao contrário das antecessoras, não veio destinada a regular certa eleição, veio genérica. Diz o art. 1º: “As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País , no primeiro Domingo de outubro do ano respectivo”.

Nela, também, a repreensão ao abuso do poder econômico foi previsto em vários dispositivos. Quando o projeto desta lei encontrava-se em fase de discussões em plenário, na Câmara dos Deputados, foram debatidas algumas alternativas para refrear o abuso do poder econômico. Destacou-se a ideia que sugeria o fortalecimento do Fundo Partidário, com o intuito de transformar o financiamento das campanhas eleitorais totalmente público. Esta medida poderia tornar o processo eleitoral brasileiro mais transparente. Entretanto, os parlamentares retiraram tal previsão que já constava até no projeto. Continuou, no Brasil, o sistema misto de financiamento eleitoral, com poucos recursos advindos do fundo partidário e todo o restante do financiamento privado.

Lei eleitoral das Eleições Municipais de 2000 – Lei nº 9.840, de 29 de setembro de 1999. Ela não é propriamente uma lei eleitoral para as eleições do ano 2000, pois, como dissemos acima, a Lei nº 9.504/97 tem pretensões de ser perene. Mas, aquela alterou essa e suas mudanças passaram a ser aplicadas a partir de então.

A Lei nº 9.840/99 veio tratando exclusivamente sobre a punição do abuso do poder econômico no processo eleitoral. Acrescentou o art. 41-A e alterou o §5º, do art. 73, da Lei nº 9.504/97 e al terou, o inciso IV, do art. 262, do Código Eleitoral.

A principal mudança que esta lei trouxe, foi a de que a compra de votos passou a ser considerada como infração penal, que possui trâmite mais ágil, e não mais como crime, que exige rito mais demorado, possuindo muitas fases antes de chegar ao desfecho.

"Ontem, era crime eleitoral. Punida com prisão de até 4 anos e multa de 900,00 até 4.900,00 reais. Através de um processo criminal demorado que acontecia sempre muito depois da campanha eleitoral. Isso quando acontecia! Os poucos processos concluídos resultavam em impunidade, porque o prazo estabelecido pela lei para a punição dos culpados se esgotara. Hoje, é infração eleitoral. Permanece o crime elei toral. A infração é punida com a cassação do registro do candidato ou do diploma. Processo realizado pela Justiça Eleitoral. O novo caminho possibilita mais rapidez na punição do candidato. Punição mais eficaz porque atinge o sonho do candidato que é se eleger". InVacine-se contra a corrupção eleitoral, cartilha, Belém: Comissão Justiça e Paz - CNBB/ Norte II, 2000, p. 10. Ainda, Cf. Edgard Magalhães Noronha, Direito penal,São Paulo: Saraiva, 1º v., 1983, p. 123.

Continuaremos na próxima edição.