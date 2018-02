Seed e Sebrae firmam cooperação técnica para fomentar educação empreendedora nas escolas

Iniciativa vai possibilitar formação de professores e alunos nas áreas de empreendedorismo e liderança

Por: Wellington Costa .Colaboradores: Thiago Soeiro/ FOTO: Erich Macias/SEED

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Amapá assinaram nesta quinta-feira, 4, um convênio de Cooperação Técnica cujo foco é a Educação Empreendedora. A cooperação busca desenvolver ações de formação de técnicos da Seed, gestores escolares, pedagogos, professores, bem como alunos do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, nas áreas de empreendedorismo, comportamental, liderança e outros.

A parceria com o Sebrae surgiu de uma iniciativa da Seed, que buscou o auxílio da entidade para implantar o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) em todo o seu quadro de escolas. “A Secretaria de Educação, acreditando que parcerias enriquecem o trabalho pedagógico e melhoram a aprendizagem das crianças, implanta a educação empreendedora e espera resultados cada vez melhores”, reforçou a secretária Goreth Sousa.

O convênio tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. No projeto, o Sebrae capacita os professores com a metodologia do PNEE e disponibiliza o material para aplicação junto aos alunos, possibilitando que atuem na sala de aula como orientadores. No final do projeto é realizada uma feira, onde são expostos todos os trabalhos que foram realizados durante o curso, inclusive podendo comercializar seus produtos, instituindo uma cultura empreendedora na comunidade.

“O programa trabalha o desenvolvimento de competências empreendedoras e a possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho. Com isso, estamos formando os empreendedores do futuro. Não estamos medindo esforços para levar essa oportunidade para os jovens amapaenses”, pontuou a diretora técnica do Sebrae, Isana Ribeiro de Alencar.

O PNEE já foi implantado em algumas escolas do Estado na capital e já capacitou mais de mil profissionais da educação. A intenção, agora, é levar a capitação aos educadores que lecionam no interior.

Congresso Beth Brasil Educar

Seis professoras da rede estadual que integraram do projeto Educação Empreendedora no ano de 2016 foram contempladas com a participação Congresso Beth Brasil Educar no período de 10 a 13 de maio. A escolha foi por meio de sorteio do Sebrae que é parceiro do projeto nas escolas. As educadoras ganharam viagem com tudo pago para o evento.

O Programa Educação Empreendedora é um programa nacional, desenvolvido no Amapá pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, e atende alunos desde as séries iniciais do ensino fundamental até o ensino superior e cursos profissionalizantes, buscando tornar os alunos autônomos, criativos e reflexivos.

O Beth Brasil Educar 2017 é um dos maiores eventos de educação da América Latina, realizado em São Paulo, na Expo Exhibiton e Convention Center e tem como tema este ano “Inovação: Novos Horizontes para a Educação”. Entre as atrações principais estão o Trio Ciência em Show e Augusto Cury.

Durante os quatro dias as educadores poderão ter oportunidade a 133 atividades distribuídas em oito auditórios, com abordagens a assuntos voltados para a Aprendizagem, Práticas de Sala de Aula, Formação de Professores, Gestão e Políticas Educacionais dentre outros.