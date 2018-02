Quatro escolas da rede estadual terão eleição para grupo gestor em junho

Por: Wellington Costa

Quatro escolas da rede estadual de ensino passarão pelo processo de eleições gerais das equipes gestoras. As eleições serão realizadas nas escolas Augusto Antunes, em Santana, Deusolina Salles Farias, Azevedo Costa e Gonçalves Dias, em Macapá, que adotaram o sistema de Gestão Democrática. As inscrições dos candidatos aos cargos de diretor, diretor adjunto e secretário escolar iniciam nesta terça-feira, 2, e encerram no dia 10.

Para concorrer a um dos cargos é necessário ser servidor público da educação do quadro estadual ou federal, ter concluído o estágio probatório, ter atuado pelo menos um ano na unidade escolar na qual pretende se candidatar, além de estar certificado pelo processo de formação de gestão escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seed). A inscrição deve ser feita em cada unidade escolar que realizará o processo de eleição.

As homologações de candidaturas ocorrerão nos dias 11 e 12 de maio. A eleição geral será no período de 14 a 17 de junho, com horário a ser definido pela Comissão Eleitoral Local de cada unidade de ensino. Estarão aptos a votar todos os participantes do Conselho Escolar das escolas em questão.