Gestão Inovadora na Saúde

O Governo do Estado do Amapá vem modificando e inovado nas metodologias administrativas dos principais segmentos de atuação do poder público junto ao cidadão amapaense. E agora deu início a implementação de um novo modelo de gestão da Saúde do Estado. A administração em coparticipação com Organizações Sociais em Saúde (OSs) – experiência de sucesso nos estados de Goiás e Pará, que colocou o Hospital Regional do Baixo Amazonas e o Hospital Regional Público da Transamazônica, ambos no Pará, entre os 10 melhores hospitais do Brasil – começa a ser desenvolvida no Amapá.