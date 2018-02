PNAD Contínua: taxa de desocupação fica em 18,5% no 1º trimestre/2017 no Amapá

No 1º trimestre de 2017, a taxa de desocupação no Amapá ficou em 18,5%. Acima do resultado do 4º trimestre de 2016 (16,8%) e do 1º trimestre de 2016 (14,3%). A Bahia atingiu o patamar mais alto (18,6%), sendo o menor em Santa Catarina (7,9%). No Amapá, eram 66 mil pessoas nessa condição. Um aumento de 10,8% em relação ao trimestre anterior, o que representa 6 mil pessoas a mais nessa situação. Em relação ao 1º trimestre de 2016, quando eram 48 mil, o aumento foi de 36,8% ou 18 mil pessoas.