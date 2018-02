O Governo do Amapá divulga nesta quarta-feira, 10, às 15h, no auditório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), a programação do “Junho Verde”, evento instituído por meio do decreto Nº. 2047, que faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

Durante todo o mês de junho será realizada uma vasta programação com congresso, simpósio, seminários, workshops e ciclo de palestras. O objetivo é divulgar, sensibilizar e, principalmente, contribuir para a melhoria da saúde ambiental e emocional da população com relação ao meio ambiente urbano e rural.

As atividades irão contar com palestras de professores e pesquisadores locais, nacionais e internacionais. O público-alvo são profissionais dos órgãos da administração direta e indireta, acadêmicos dos cursos de Engenharia Florestal, Ambiental, Administração, Direito e, ainda, sociedade civil. Ao fim dos eventos, os participantes receberão certificados.

Parceiros

Para a realização das atividades do “Junho Verde”, o governo do Estado conta com a parceria da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Universidade Estadual do Amapá (UEAP), Instituto de Proteção da Amazônia (IPAM) e Museu Paraense Emílo Goeldi.