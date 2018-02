MEUS DIREITOS

Por fim, pensamos que, em casos tais, a satisfação do consumidor e o sucesso do fornecedor dependerá mais da negociação entre as partes do que de pretensas regulações estatais, as quais acrescem riscos à atividade do fornecedor e, consequentemente, resultam no aumento do preço de produtos e serviços, o que, certamente, não é interessante para o consumidor.