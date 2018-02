NAS GARRAS DO FELINO

”Lula e Zé Dirceu foram a um restaurante de rico. O talher de ouro. Zé Dirceu rápido colocou o talher no bolso do paletó. Lula ao tentar fazer o mesmo deixou o talher cair no chão. O garçom solícito apanhou os talheres e indagou ao Lula se precisa de alguma coisa. Ele rápido informou ao garçom que faria uma mágica. Faria os talheres desaparecerem. Pegou os talheres colocou no bolso e mandou o garçom procura-lo no bolso do Zé Dirceu. O garçom o encontrou e ficou maravilhado com a mágica do Lula. Ele saiu do restaurante com o talher de ouro e ainda foi aplaudido. Cabra bom; heim Moro?” Uma anedota pra quebrar o clima.