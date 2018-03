A capital baiana foi escolhida para sediar, no próximo domingo (28), a grande decisão nacional do Neymar Jr’s Five, o maior campeonato de futebol amador do mundo. E a equipe Leões do Norte, do município de Santana, foi a vencedora da etapa estadual do torneio Neymar Jr.’s Five, categoria futlama, derrotando o Apeba por 1 a 0 na final e com o resultado garantiu vaga na etapa nacional do torneio,