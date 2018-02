Política Habitacional de Santana O déficit real é de 10.000 casas populares

Localizado no distrito do Delta do Matapi-mirim, o Conjunto Habitacional Delta do Matapi, é uma parceria do Governo Federal com a Prefeitura de Santana, com o propósito de atender de famílias carentes de bairros como Paraíso e Hospitalidade, com previsão de ser entregue em 90 dias. Há obra ficou paralisada durante toda a gestão de Robson Rocha (quatro anos).