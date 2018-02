politica local

SEM ÁLCOOL

Tramita na Assembleia Legislativa do Amapá um projeto de lei que proíbe a utilização de recursos públicos para a aquisição de bebidas alcoólicas. O projeto de autoria do deputado Zé Luiz (PT) foi lido na sessão de quarta-feira (12). Se aprovado o projeto, a violação da lei implicará em multa a ser atribuída ao responsável administrativo pela gestão de cada órgão ou estabelecimento público. "Na esteira da grande repercussão do sucesso da Lei Seca que está disciplinando o uso de bebidas alcoólicas pelos motoristas brasileiros, estamos apresentando o projeto de lei que pretende coibir a compra de bebidas alcoólicas pela administração publica do Amapá", justifica o parlamentar.

A proibição se aplica a todos os eventos ou cerimônias oficiais, qualquer que seja o horário e a motivação do ato comemorativo. E mais: estarão subordinados à lei os órgãos da administração pública do Poder Executivo, as autarquias, inclusive as em regime especial; as agências executivas e reguladoras; os consórcios públicos organizados, como associações civis ou públicas; as empresas públicas e as sociedades de economia mista; os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado e os órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, bem como os do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado.

De acordo com o texto do projeto de lei, fica entendido como bebida alcoólica toda bebida potável com qualquer teor de concentração alcoólica. De acordo com o projeto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário não poderão usar suas dotações orçamentarias próprias para compra de bebidas alcoólicas.

Na justificativa, Zé Luiz diz que o espírito do projeto é pensar, a partir da ótica da administração pública, em uma maneira diferente de lidar e tratar a problemática relacionada ao consumo de álcool no Brasil, cabendo à administração o exemplo e a atitude pedagógica de bem zelar pelos recursos públicos e evitar o consumo de álcool em atos solenes.