Seminário vai tratar das políticas de fortalecimento da saúde do trabalhador

O evento acontece nos dias 1º e 2 de junho e visa fortalecer a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora no âmbito do SUS

Foto: Karol Levy

Ampliar informações e estratégias para um local de trabalho saudável, com baixo ou sem riscos de adoecimentos e acidentes de trabalho são questões a serem abordadas durante Seminário Amapaense de Saúde do Trabalhador. O evento promovido pela Secretaria de Estado da Saúde e organizado pelo Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) acontecerá nos dias 1º e 2 de junho, no Teatro Leonor Barreto do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Tendo como público-alvo os trabalhadores, empregadores e estudantes, o seminário visa fortalecer a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Para falar das perspectivas e desafios dessa política, a coordenadora nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Karla Baeta, já confirmou presença.

Durante o seminário, além de orientações sobre como ter um ambiente saudável e seguro para diminuir os acidentes e as doenças no trabalho, também serão debatidos assuntos como: Acidente de Trabalho e Vigilância em Saúde do Trabalhador, O MTE e Acidente de Trabalho, Rede de Notificação e Vigilância em Saúde do Trabalhador.

O evento também propõe apresentar relatos das experiências exitosas em prevenção de acidentes de trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores da Amapá Florestal e Celulose S.A, bem como o controle social como desafio. Todos os temas serão expostos por profissionais especialistas de várias áreas em mesas de debates.