SAÚDE EM FOCO

O sistema oficial de saúde no Brasil encontra na legislação do SUS o sustentáculo teórico e subjetivo que normatiza as ações e práticas de assistência. Surgiu em 1970, com a “Reforma Sanitária”, se consolidou com a Constituição de 1988 e posteriormente regulamentado com leis, como a Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e critérios no repasse de recursos financeiros na área.