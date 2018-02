Zona Franca Verde

As empresas são duas fábricas, de sorvete e de ração animal. Juntas, elas injetarão um capital de giro de R$ 43,5 milhões e abrirão quase 400 postos de trabalho no Amapá. Para o governador do Amapá, Waldez Góes, é o início da mudança econômica que o Amapá precisa para se desenvolver. “É início da verticalização do processo de industrialização no Amapá. É um novo caminho econômico que o Amapá começa a trilhar, no rumo da industrialização, da geração de empregos e renda, da circulação de capitais e do desenvolvimento que o povo do Amapá tanto espera”, analisou o governador.