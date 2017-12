ARTIGO BRUNO BELÉM

O que precisamos levar em consideração é que o nosso país não precisa de uma cópia do ditador Kim Jong-Un, tampouco de um seguidor ideológico do Presidente Donald Trump. Nunca se esperou tanto para ir às urnas, o que me faz pensar que a maior capacidade do futuro presidente do Brasil deva ser a capacidade de diálogo. Esse líder terá o enorme desafio de controlar os delírios e agressividade da direita e o fanatismo ideológico aliado ao pseudo-intelectualismo - de alguns, da esquerda. É necessário que nós, eleitores, não venhamos embarcar na onda de candidatos que apresentam soluções instantâneas aos problemas nacionais e nem na de candidatos que se apresentam como defensores dos menos favorecidos. Faz-se necessário um cuidado maior ainda com candidatos que se apresentam como renovação. Devemos ter muito mais desconfiança com esses, pois podem ser marionetes controladas por velhas raposas corruptas.