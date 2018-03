Artigo do Rei

Mas, infelizmente isso não acontece em todos os lares do Brasil e do mundo, onde a intolerância predomina principalmente contra as de matriz africana (Candomblé, Macumba, etc...). Um dia desse uma frequentadora da Igreja Universal, postou em rede social um comentário “absurdo e nojento” sobre uma Babolorixá... “que você arda nos confins do inferno, emissária do demônio” e logo em seguida, com a “maior cara de pau”, convida as pessoas a frequentarem a Universal, pois lá é a casa do Senhor.