As homenagens para o Divino Espírito Santo encerram no último fim de semana, e começam os festejos da Santíssima Trindade, na Favela e no Laguinho. Neste final de semana o Ciclo do Marabaixo continua, com o início das festividades para a Santíssima Trindade, nos bairros Laguinho e Favela. É o Domingo do Divino Espírito Santo, quando as homenagens a este símbolo encerram, e as cores azul e branca nos mastros, bandeiras e decoração, sinalizam que as honras iniciam para a Santíssima. As famílias do Mestre Pavão, Tia Biló, dona Gertrudes e Dica Congó, pioneiras da tradição do marabaixo, já começam a preparar os barracões para receber devotos e visitantes que participam da programação que começou no dia 2 com o novenário. Na comunidade de Campina Grande, o Ciclo do Marabaixo sofreu alteração por causa do falecimento do morador José Guilhermino da Silva. Ao contrário do Divino Espírito Santo, que é festejado somente no Laguinho, a Santíssima Trindade é homenageada nos dois bairros, que seguem a tradição do Ciclo do Marabaixo, com missa, novena, refeições, rodas de marabaixo, e o almoço dos inocentes. Nos quatro barracões são preparadas as refeições e a gengibirra (bebida tradicional do marabaixo), que são distribuídos durante a programação, e o oratório onde ficam as coroas da Santíssima e do Divino, permanecem arrumados, com velas acesas.