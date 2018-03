COLUNA BRUNO BELÉM

É importante frisar que em país de maioria muçulmana, a Sharia [conjunto de códigos morais baseados no alcorão] é utilizada como legislação da pátria, ditando assim, a conduta do cidadão. Cá pra nós, com todo o respeitos as tradições islâmicas, seria um abalo total a cultura brasileira ver nosso país regido dessa forma. Lutamos pela independência das mulheres, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, saímos de uma ditadura... O Brasil é um caldeirão cultural tão grande que se torna impossível esse cenário se tornar realidade. Portanto, sem pânicos.O x da questão não está no crescimento da fé islâmica, essa é válida e é um direito constitucional, o problema é crescimento de grupo que se esconde por trás dessa fé. Esses extremistas travestidos de puritanos, financiados por países interessados em guerras e monopólio, que não podem se reproduzir. Aproveito a oportunidade para frisar que o “puritanismo” é perigoso em qualquer religião, pois é o sentimento que mais nos engana; ele é capaz de fazer você achar que é um Ser sagrado ou o Justiceiro do Divino, enquanto, na verdade, você está sendo injusto e autoritário.Esse tema foi escolhido para essa semana com o intuito de alertar o alto número de brasileiros envolvidos em células do estado islâmico. Brasileiros esses que nos envergonham promovendo ataques terroristas mundo afora. Espero que os três poderes da nação se atentem a essa questão antes que venhamos viver uma situação delicada, como a do último domingo em Londres. É necessário que o estado se questione se as nossas forças de segurança e forças auxiliares, estão preparadas para um eventual ataque terrorista, ou melhor, para nos proteger desses ataques.Aproveito o ensejo para informar que a religião Islâmica nada tem haver com o Estado Islâmico; a primeira é uma religião que vive harmoniosamente com todos e respeitando a fé alheia, enquanto o segundo, é um grupo de criminosos que se vestem de puritanos islâmicos para defender interesses escusos de alguns países, exatamente, como aconteceu no passado com a igreja católica. Não era toda a igreja que compactuava com as idéias radicais e dogmáticas, mas sim uma​ parte, que na época, defendia os interesses de monarcas e ditadores infiltrados na fé cristã.Forte abraço e o meu respeito a todas as formas de fé.Assalamu alaikum!Paz de Cristo!