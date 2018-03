Desenvolvimento Econômico do Amapá

Essa visita foi para conhecer os projetos e estratégias que estão sendo desenvolvidos no Estado de Rondônia na produção de alimentos principalmente as técnicas desenvolvidas pela Emater no plantio do café clonal. E esse é um dos projetos do Governador Waldez Góes, que pretender implantar essa lavoura no estado do Amapá, cumprindo um dos projetos do Eixo do Desenvolvimento do Estado Amapá.