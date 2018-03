Editorial

O Tribuna Amapaense inicia nesta edição reportagens sobre as eleições estaduais no Amapá. Para esse semanário a decisão da sociedade amapaense com relação aos nomes que nos representaram no executivo e legislativo estadual e federal dará o tom do futuro do Amapá.

Passado 29 anos desde o advento da Constituição de 1988, em que o Amapá foi elevado a categoria de Estado que os amapaenses sonham com uma economia forte. Que de fato a lógica da Unidade Autônoma da Federação brasileira se materializasse por aqui. Passaram os anos e os amapaenses continuam vendo políticos passarem, prometerem, enricarem e o Amapá sempre com uma economia claudicante dependente das transferências institucionais. E os amapaenses estudando com afinco nas escolas normais e reforçando seus conhecimentos nos cursinhos que abre portas aos borbotões pois a esperança do amapaense é ser um funcionário público federal, estadual ou municipal. Meu Deus, a lógica não muda porque o Amapá não muda.

O jornal tem olhado com crença de que essa triste realidade está com os anos contados no Amapá. A operação Lava Jato e as inúmeras prisões efetuadas no Brasil dão o tom de como a relação na administração pública está mudando. A sociedade acompanha com avidez que a justiça seja feita de fato e que no Brasil as relações se deem num campo de probidade e que a sociedade seja o alvo de toda e qualquer ação do Poder Público.

A política é feita por homens e não por máquinas. Temos que acreditar nos homens e entender que ele, o homem, é o personagem que pode definitivamente mudar as coisas em nosso País. E o que vale no cenário nacional, vale no local.

O Amapá tem trilhado um caminho que se não é o ideal, pelo menos tem o mérito de definir um norte. Hoje o amapaense sabe que o governo estadual que fortalecer o setor primário. Aposta que através dessa matriz econômica que pode virar essa página triste da história.

Nós podemos ficar de braços cruzados esperando e torcendo para que economia brasileira vá bem, pois só assim o Fundo de Participação do Estado (FPE) vai aumentar. O Amapá é potencialmente rico, com um meio ambiente exuberante. É justo e lógico que o amapaense tire dividendos daquilo que tem.

Agronegócio, madeira, pesca minérios, Zona Franca Verde, Área de Livre Comércio, pecuária, portos, estrada, cerrado, água doce. O que se faz com isso. Ignora e continua a torcer para a economia nos outros estados se fortalecer e assim recebermos mais FPE ou que os atuais governantes amapaenses consolidem uma planta econômica vocacionada a explorar essas potencialidades todas em prol do Amapá e faça com que o FPE seja apenas mais um complemento na nossa receita, mas que a principal fonte de receita do Amapá seja oriunda de arrecadação própria. O Amapá é forte e capaz.

Daí a importância da escolha dos representantes, pois serão eles os responsáveis pela condução da política que pode transformar a realidade amapaense.