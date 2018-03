Eleições 2018

Os últimos dois anos da política nacional foram conturbados. Marcado por denúncias de corrupção, mudanças no quadro político nacional e todos esses fatos possuem reflexos nos cenários estaduais.

No Amapá as principais lideranças políticas já “startaram” suas estratégias para atrair aliados de olho nas eleições, majoritária (governo e senado) e, proporcionais (deputados federal e estadual).

Qualquer estratégia no atual cenário político do Amapá terá obrigatoriamente que ser discutido com essas lideranças: Waldez Góes (PDT), atual governador, Randolfe Rodrigues (REDE) senador. Davi Alcolumbre (DEM) senador, João Capiberibe (PSB) senador, Clécio Luiz (REDE) prefeito de Macapá, Roberto Góes (PDT) deputado federal, Vinicius Gurgel (PR) deputado federal, Marcos Reategui (PSD) deputado federal, Orfiney Sadala (PHS) prefeito de Santana e todos os demais prefeitos, deputados estaduais e os demais federais.

Essas são pedras estratégicas do jogo de xadrez que está sendo executado nos bastidores da política e, que irão definir os candidatos para as eleições de 2018. Êxito terá aquele que demonstrar maior capacidade de articulação na composição das alianças que serão formadas em torno dos dois principais grupos políticos existente hoje no Amapá. Um comandado por Waldez Góes e o outro comandado por Randolfe Rodrigues.

Esses grupos governam o Estado e a capital. Waldez se elegeu governador com uma ampla base de apoio e ampliou essa base. Novos aliados vieram para dentro do grupo do PDT. O próprio partido elegeu os deputados, federal e estadual, mais votados, Marília e Roberto. Na eleição de 2016 o PDT reeditou a performance, elegeu o vereador mais votado. Cláudio Góes.

Por ser Cláudio irmão do deputado Roberto Góes esse desempenho é mérito do grupo do deputado que demonstra musculatura política legitimando a pretensão do grupo para 2018. Buscar uma cadeira no Senado da República. E por ser o líder do grupo Roberto é o candidato natural e ele já anunciou sua pretensão. Toda a sua “tropa de elite” já está recarregando as armas para cair em campo em busca de materializar a pretensão.

Mais em um grupo político, o consenso é fundamental numa eleição majoritária. E aí reside o maior problema. Roberto não é o único a querer ir para o Senado. Papaléo Paes, vice-governador também já anunciou que será candidato ao senado e o PMDB aliado de Waldez também tem um nome para essa cadeira. Gilvan Borges. Parece-me ser esse o “nó górdio” que Waldez Góes terá de desatar. Primeiro sem melindrar seus parceiros para sua candidatura não sofrer desgaste. Como fazer? Vamos aguardar o senhor da razão. Sua majestade o tempo.

Ao meu sentir esse é o problema, aliás, o maior. Pois as eleições proporcionais os partidos da base deverão compor em outras coligações que sejam mais interessantes para os estaduais e federais que irão à reeleição.





O que anima Waldez Góes a tentar a reeleição

Com relação à eleição para o governo Waldez Góes tem se mostrado paciente com os eleitores. Apesar da crise política e econômica que se abateu em nosso País, provocando um processo recessivo na economia, com profundos reflexos nos estados e municípios, ele se mostrou competente e responsável na gestão. Está atravessando essa tormenta com o pulso firme no “timão” e conduzindo o Amapá por águas tranquilas.

A gestão de Waldez Góes levou o Amapá a ser destaque em 2016. Entrou na relação dos 13 estados bons pagadores do governo federal e como reconhecimento teve o aval da União para contrair empréstimo na ordem de R$ 300 milhões do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) da Caixa Econômica Federal. E o prêmio de Excelência em Competitividade concedido pelo Centro de Liderança Pública em parceria com a Economist Inteligent Unit e a Consultoria Tendências. Os dois pilares do prêmio que deram a maior contribuição dos índices verificados foram a Solidez Fiscal do Estado e o Potencial de Mercado.

Mais o governo do Waldez avançou na agricultura extensiva e familiar, implantou a Zona Franca Verde, regulamentou o decreto de transferência das terras do Amapá, está com um calendário de obras de infraestrutura recheado para o segundo semestre deste ano e 2018. Dentre essas obras a duplicação da Duca Serra já em andamento, a retomada das obras da BR 156 no eixo Norte e também o inicio do eixo Sul que liga Macapá a Laranjal do Jari. A abertura da Ponte BI-nacional que liga o Amapá a Guiana Francesa, melhorias na educação com a implantação da Escola em Tempo Integral já iniciado com oito estabelecimentos de ensino e a escolas com regime militar. A regularização da merenda escolar, entrega da segunda etapa do Macapaba, inauguração da Ponte sobre o Rio Matapi que ligou Macapá com a região oeste e sul do Amapá por via terrestre e tantas políticas de estado que estão sendo implementadas. Na saúde Waldez vai iniciar a obra do Hospital do Câncer, inaugurar o Centro de Nefrologia de Santana.

Waldez tem se mostrado solidário as prefeituras que também possuem enormes dificuldades de dar as contrapartidas necessárias nas obras federais. Na capital o dedo do governo do Estado é perceptível. Na área da educação colocou em sala de aula cerca de 4 mil crianças que fatalmente ficariam sem estudar esse ano e o Estado colocou-os em sala de aula. Vai construir a obra de infraestrutura na área do incêndio do Perpétuo Socorro, recuperar a orla de Macapá e tantas outras ações.

Com esse “hand cup” que Waldez vai voltar aos palanques em busca de mais um mandato.

Grupo de Randolfe tenta avançar politicamente no Amapá

No ano de 2016 o grupo político do Senador Randolfe Rodrigues veio às urnas para disputar a reeleição da capital com o prefeito Clécio Luiz. A julgar pela gestão no primeiro mandato imaginava-se que Clécio teria poucas chances de se reeleger. Não construiu as creches que prometera, não asfaltou as ruas e avenidas da cidade como alardeou que o faria, tão pouco recuperou as ruas, logradouros públicos e as obras foram sempre concluídos com muito atraso e outras continuam inconclusas, mas o resultado das eleições foi surpreendentemente favorável ao REDE. Clécio Luiz ganhou e ganhou fácil do candidato do PMDB Gilvan Borges apoiado por Waldez Góes.

Nessa eleição Clécio que é tido e havido como um bom orador e que articula muito bem suas falas comprovou que de fato se relaciona bem com a retórica. Já o adversário...

Randolfe Rodrigues mais uma vez repetiu a parceria ideologicamente improvável com os Democratas do Senador Davi Alcolumbre. Se não se afinam nas ideias, os interesses de ambos pela hegemonia no poder local casa muito bem. Davi que vinha de uma vitória de virada nas eleições senatoriais, por ironia, em cima do mesmo Gilvan Borges (PMDB) que foi para o segundo turno, apoiou a reeleição de Clécio, num acordo de que no ano de 2018 seria ele o candidato natural do grupo ao governo. Passaram-se um ano e as especulações não param. Ora dizem que pode ser o candidato ao governo, ora é o Clécio. Davi Alcolumbre segue calado vendo as águas passarem debaixo da ponte com enorme preocupação.





Randolfe no cenário nacional tem sido destaque. É o interlocutor mor entre a mídia e as forças de esquerda do Senado. Ele já protagonizou cenas bizarras, mas que o tem projetado positivamente na mídia que o elegeu como a porta voz da oposição. Numa das votações da Comissão de Constituição e Justiça ele e um Senador do Tocantins Ataíde Oliveira (PSDB) promoveram um ato ridículo para o ambiente de uma Casa onde, em tese, deveriam ter pessoas com nível intelectual que não permitissem o extremismo das vias de fato e os impropérios disparados como se estivessem num botequim de beira de estrada.

Na verdade Randolfe tem sido um Senador combativo nas causas nacionais, porque em prol do Amapá o mandato é pífio. De pouco resultado. Randolfe ainda não assina nenhuma grande ação em prol do Amapá ou dos amapaenses. Isso levando em consideração que num País de 200 milhões de habitantes ter 81 Senadores e numa condição paritária é pra se cobrar muito mais desse mandato e não apenas aparição em baixo das luzes dos repórteres.

PSB E PT combalidos

Os dois partidos que se juntaram em 2010 para concorrer ao Executivo Estadual numa dobradinha de Camilo e Dora nascimento se pudessem voltar no tempo com certeza trocariam os nomes da chapa. A gestão foi desastrosa para ambos. Depois de quatro anos de uma gestão insipida e inodora os dois partidos entraram num processo de declínio político. Primeiro golpe foi a eleição de 2012, onde o acordo seria o PT na cabeça de chapa para eleição municipal. O PSB não cumpriu o acordo e lançou candidatura própria com a deputada estadual Cristina Almeida e o PT com o desconhecido Van. Ambos foram derrotados e apresentaram desempenho risível eleitoralmente. Em 2014 na eleição estadual o PSB veio a reeleição sem o apoio do parceiro PT que deu ao PSB três mandatos na condição de vice.

Mas os reflexos da derrocada só vieram agora em 2016. PT e PSB mais uma vez separados foram fragorosamente derrotados nas urnas. A derrota foi tão acachapante que foram o último e penúltimo no computo geral dos votos. Somadas as votações do PT e PSB não dá o total de votos conquistados pelo Genival Cruz do PSTU. Ruy teve 7.922 votos e Dora ridículos 2.175. A soma das duas votações chega a 10.097 votos e Genival obteve 11.242 votos. Esse resultado acendeu a luz vermelha dos dois partidos, principalmente do PSB que ainda possui dois mandatos importantes no cenário nacional. Senador Capiberibe e a deputada federal Janete Capiberibe.

Diante desse quadro Capiberibe com a experiência politica que tem já percebeu que não será fácil manter os mandatos. No caso dele terá de enfrentar nas urnas Randolfe Rodrigues e possivelmente Roberto Góes. Lógico, haverá outras candidaturas, mas fundamentalmente essas duas se apresentam com muita chance de vitória. Já a deputada Janete Capiberibe que nas duas últimas eleições para a Câmara Federal praticamente teve que se eleger sozinha, não terá, imagino, fôlego para buscar 50 mil votos, pois será mais ou menos esse o coeficiente eleitoral em 2018 para federal.

Mas a hora é das articulações e bom jogador como é Capiberibe, ele não se queda fácil. Mesmo alardeando aos quatro ventos que em pesquisas de consumo interno aparece bem como candidato ao governo estadual, tem de forma explicita tentado empurrar o Randolfe Rodrigues para a disputa com Waldez e ai, lógico que ele terá a chance de ser o candidato ao Senado pelo grupo de Rodrigues. Se você me perguntar pelo Davi e te direi foi descartado, pois dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e ele e Randolfe sabem muito disso.

Camilo foi à rede social e soltou essa chave: O senador Randolfe deveria assumir a responsabilidade da liderança que possui para ser candidato a governador; essa justificativa que a direção nacional do partido dele quer renovar o mandato não pode ser levada em conta, mas, sim, os interesses do Amapá”, criticou.

De acordo com o ex-governador, em caso de Randolfe realmente optar pela reeleição, o PSB vai lançar candidatura própria: “Nossa prioridade é o lançamento da candidatura do senador Randolfe, mas caso ele priorize a reeleição, o PSB vai lançar candidatura própria”; questionado se o candidato seria o senador João Capiberibe, Camilo confirmou: “O senador Capí já disse que se a conjuntura lhe impuser ser o candidato a governador e o PSB e a população quiserem, ele será candidato; acho, entretanto, que com 45 anos de idade, o senador Randolfe tem que pensar no nosso estado; e acredito que ele vai avaliar e decidir por isso (candidatura ao governo), porque é um bom nome para juntar todas as forças; sabemos que há um acordo entre ele e o Davi Alcolumbre, mas ele tem que pensar no que é melhor para o Amapá”.

Essa é a retórica do PSB. Pensar no que é melhor pro Amapá, desde que não seja o PSB a renunciar projetos políticos. Randolfe faz um mandato vocacionado à política nacional, tem sido destacado entre os Senadores brasileiros, inclusive ganhando mais uma vez o prêmio do Site Congresso em Foco como o melhor Senador do Brasil e tem deixado claro que sua pretensão é galgar maiores espaços no cenário político nacional. É o que parece. Embora volte a repetir. Para o Amapá esse mandato tem dito pouco.