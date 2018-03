No fim do mês passado a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) iniciou estudo para realizar o levantamento dos dados e na alisar os novos pontos do fenômeno, uma equipe de técnicos da Sema viajaram para o local , um grupo de aproximadamente 20 pessoas composto por especialistas em recursos hídricos, integrantes da Defesa Civil e do Batalhão Ambiental contarão com a parceria de desportistas da Associação do Surf e Standup do Amapá (Assuap) e surfistas nacionais

As pororocas foram redescobertas principalmente pelo processo de investigação da secretaria de meio ambiente e pela associação dos surfistas do Amapá, em que tínhamos relatos e contatos com muitos moradores dessas comunidades litorâneas e eles falavam que ainda tinha esse fenômeno que continuavam acontecendo só que em outros pontos, algumas pororocas maiores e outras menores, antes ocorria no rio Araguari, depois no rio Aça, Flexal, no rio Sucuriju, no Combo e algumas chegando até próximo do Bailique, a partir desse levantamento de informações nos planejamos essa analise maior.

Iniciaremos a partir de agora o desenvolvimento de um mapa da costa do Amapá, colocando e classificando as pororocas, montando uma rota desse fenômeno, colocaremos também o local denominado “Parque das Pororocas” ou seja, esse conjunto de pororocas formam todo esse estuário amapaense. Depois, essas informações da costa do Amapá, da região do rio Araguari irá nos ajudar a elaborar o Plano de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, importante porque é uma questão de legislação federal e estadual, trás também toda uma dinâmica para essas comunidades serem inseridas no processo de desenvolvimento local e regional dentro da bacia hidrográfica do Araguari.

“Tivemos a oportunidade de acompanhar a pororoca do rio Araguari, onde presenciamos também seu fim com o assoreamento, observamos que as comunidades que eram contempladas com esse fenômeno era pouco assistida pelo poder público, com essa nova descoberta a associação quer colaborar com as comunidades, porque não é só chegar lá e se divertir e vê a comunidade passando por uma situação de descaso. O lado positivo do fim da pororoca do Araguari, foi nos descobrimos outras pororocas, o nosso sonho e tornar o estado do Amapá um local também de surf e as descobertas estão sendo surpreendentes desde a foz do rio Amazonas próximo ao Bailique até município de Oiapoque, o “ninho” da pororoca chamado de Parque da Pororoca e o município de Amapá com várias pororocas que estamos chamando também de “Havaizinho”, ainda não chegamos a uma pororoca com a mesma magnitude que era a do rio Araguari, mas temos uma quantidade maior de pororocas. Fizemos uma oficina de surf com palestras sobre a conscientização ambiental onde contamos com a participação d Batalhão Ambiental, e temos um projeto a ser apresentado a secretaria de turismo e Sema, outro potencial e no município de Sucuriju onde tem uma praia maravilhosa onde queremos trabalhar o uso sustetavel através do kitesurf, lá tem um vento maravilhoso muito forte, são duas atividades de força que podem gerar um grande fluxo turístico” completou o surfista.