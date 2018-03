SAÚDE EM FOCO

No Pronto Atendimento Infantil-PAI-HCA, no primeiro semestre deste ano, já ultrapassou mais de 70 crianças internadas em cadeiras no corredor da unidade, em atendimento precário, que não conta como leito hospitalar. O PAI era apenas para as crianças ficarem em observação no máximo 12h e depois, no caso de internação, ser transferidas para as enfermarias. Porém, o HCA não possui leito suficiente, com a improvisação de enfermarias fora de padrão.