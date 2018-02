Com Câmara Municipal lotada, o prefeito da capital anunciou a disputa à prefeitura de Macapá.



Roberto Gato Da Superintendência

“Prego batido e ponta virada”, significa na linguagem do populacho, que um negócio está feito e sacramentado e é indissolúvel. E é assim que os 10.468 filiados do Partido Democrático Trabalhista, junto com os 22 vereadores, 4 prefeitos, 3 deputados estaduais, 1 deputado federal e 2 vice-prefeitos, consideram a decisão do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em lançar o nome de seu ilustre filiado, Roberto Góes, prefeito da capital, para a disputa eleitoral em 2012, renovar o mandato para o Laurindo Banha. Outro acontecimento ocorrido na Convenção Estadual do PDT, na última quarta feira, 21, às 18h na Câmara Municipal de Macapá, foi a recondução de Waldez Góes à presidência do Diretório Estadual do partido, assim como a condução do prefeito da capital à presidência do diretório municipal.