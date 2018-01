As ações policiais acontecem em parceria com outros órgãos de segurança pública. Uma ação deflagrada no combate ao furto e roubo de gado nas regiões do Arquipélago do Bailique, rio Araguari, distrito do Pacuí e no município de Itaubal do Piririm foram executadas em parceria com os homens do Batalhão Ambiental (BA) e do Comando de Operações Especiais (COE/BOPE). As incursões – feitas em sua grande maioria por via fluvial – ocorreram entre 30 de março e 10 de abril.