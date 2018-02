ARTIGO DO GATO

Quer ver um exemplo. O governo do Estado em função da obrigação de fazer construiu em parceria com o governo federal o Macapaba II. Waldez Góes e sua equipe de técnicos tiveram todo um trabalho junto às vítimas do Perpétuo Socorro, fazendo cadastro, relatórios a Defesa Civil Nacional e cuidou com todo zelo e compromisso para que a obra fosse concluída plenamente e junto às autoridades federais a gratuidade para trezentas famílias que foram vítimas de um incêndio ocorrido no Perpétuo Socorro em 2013. E na véspera da entrega um grupo de políticos, Senador Davi Alcolumbre e o prefeito Clécio foram dizer ao povo que foram eles que conseguiram o benefício. Num clara tentativa de tirar dividendos com o feito alheio. Essa forma rasteira de fazer política tem de acabar e isso não é nem de longe política. É sacanagem, falta de respeito e de compromisso com suas obrigações. Nesse caso a forma de fazer política do Senador Davi e do Prefeito Clécio esteja mais próxima da teoria maquiavélica. Política nada tem haver com senso de justiça e de moral.