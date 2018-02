DE TUDO UM POUCO.

Resumindo a lenda e para quem ler este artigo possa refletir sobre seu conteúdo : “ A mitologia grega conta esta maravilhosa história que começa com Dédalo pai de Ícaro. Este homem era um grande inventor. Consigo trabalhava Talo, o seu sobrinho, que um dia ao passear pela praia deparou-se com uma espinha de peixe, fato que o inspirou a inventar a primeira serra. Dédalo ficou cheio de inveja da invenção de seu sobrinho de decidiu mata-lo. Atirou-o de um precipício, mas antes deste cair no chão, os deuses interviram transformando-o num perdiz, evitando dessa forma que Talo morresse. Ainda assim Dédalo foi acusado de homicídio e obrigado a abandonar a sua terra natal juntamente com seu filho Ícaro. Os dois refugiaram-se em Creta, sob a proteção do rei Minos. Foi Dédalo que construiu o labirinto que prendeu o Minotauro durante anos. Quando esta morreu, Dédalo e seu filho Ícaro foram presos no seu próprio labirinto. Na tentativa de fugirem da ilha, o famoso inventor concebeu as primeiras asas artificiais – umas para si, outras para Ícaro – que permitiam voar, feitas de cera de abelha e penas de gaivota. Essa seria a única forma de conseguirem fugir do labirinto. Antes da fuga, Dédalo avisou Ícaro de quer não deveria voar muito perto do Sol, pois a cera das asas poderiam derreter, nem demasiado perto do mar, pois as penas de gaivota molhando-se ficariam demasiado pesadas para cumprirem seu objetivo. Ícaro não ouviu o seu pai e quis voar cada vez mais alto, queimando então as asas ao aproximar-se demasiado do astro-rei. Caiu no mar Egeu, enquanto Dédalo voou, chorando todo o caminho a morte do seu filho, que sonhou alto demais e desapareceu para sempre “.