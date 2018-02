Embrapa Amapá e Fundação Roberto Marinho promovem oficina de manejo florestal com método Casos de Ensino

















O programa Florestabilidade: Educação para o Manejo Florestal promove, entre os próximos dias 22 e 24 de agosto, oficina de formação para educadores e profissionais que trabalham com o Manejo Florestal Comunitário e Familiar, a partir da metodologia de Casos de Ensino. As aulas acontecerão na sede da Embrapa Amapá (Macapá - AP), na Universidade Estadual do Amapá (Ueap) e na Escola Família Agrícola do Carvão, em Mazagão. Os Casos de Ensino sobre Manejo Florestal do Florestabilidade relatam, de maneira pedagógica, dilemas reais vividos por profissionais e produtores que trabalham na Amazônia. São temas como regularização ambiental e fundiária; controle da produção florestal; acesso ao crédito; comercialização de produtos florestais e os conflitos gerados pelo uso da floresta.





Desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho (FRM) em parceria com a Embrapa, a formação concilia o ensino da metodologia e o treinamento prático, com a aplicação das aulas em turmas formadas por estudantes de Universidades, Institutos Federais e Escolas Família Agrícola (EFAs). A formação, com duração de três dias, reunirá educadores de Escolas Família Agrícola, Institutos de Educação e Universidades e também profissionais de outras instituições que trabalham com o Manejo Florestal Comunitário no Amapá. Os nove casos de ensino desenvolvidos pelo programa Florestabilidade – Educação Para o Manejo Florestal atendem a demandas indicadas por uma série de profissionais da extensão rural e do manejo florestal com quem a Fundação Roberto Marinho vem interagindo desde 2012. Para cada uma das nove histórias, foram produzidas notas de ensino, que apoiam o professor/facilitador no preparo de suas sessões de discussão. “Os Casos de Ensino do Florestabilidade permitem que o aprendizado seja feito de maneira prática e relacionada ao dia a dia de quem trabalha com manejo florestal”, explica a gerente de Meio Ambiente da Fundação Roberto Marinho, Geórgia Pessoa. Para o chefe de Transferência de Tecnologias da Embrapa Amapá, Nagib Melém, a importância desta cooperação entre a instituição de pesquisa e a FRM é somar as respectivas competências em geração de tecnologias sustentáveis para o desenvolvimento florestal e a expertise em transferência de conhecimentos por meio de metodologias em comunicação e educação. A pesquisadora Ana Euler, do Núcleo de Pesquisas Florestais da Embrapa Amapá e articuladora desta oficina, enfatizou o fortalecimento da extensão florestal e da educação para o manejo florestal no Amapá, por meio desta formação que traz novas abordagens metodológicas com a educação para adulto, com um olhar para a floresta, integrando pesquisa e educação, seja formal ou complementar.





Conheça a metodologia e os Casos de Ensino do Florestabilidade em http://www. florestabilidade.org.br/site/ casos-de-ensino/





Sobre o Florestabilidade

O Florestabilidade foi lançado em 2012 pela Fundação Roberto Marinho como um projeto para educar sobre a importância e as vantagens ambientais, sociais e econômicas do manejo florestal de uso múltiplo como estratégia de conservação da Amazônia. Por meio de parcerias com Secretarias de Educação de estados e municípios, o Florestabilidade chega a professores e estudantes da Educação Básica com a missão de despertar vocações para carreiras ligadas ao manejo e conservação de florestas. Mais de quatro mil professores em diferentes estados da região Norte foram formados desde 2012. Em colaboração com o Serviço Florestal Brasileiro e outros parceiros, o Florestabilidade faz formações para extensão rural, buscando aumentar a capacidade de técnicos e outros atores sociais estratégicos para o desenvolvimento do manejo florestal comunitário e familiar. Cerca de 200 profissionais já foram beneficiados no Estado do Pará. Novos temas têm se somado ao conteúdo sobre manejo florestal. Em 2016, o Florestabilidade lançou o Curso Online de Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma iniciativa realizada com apoio do Serviço Florestal Brasileiro, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e Skoll Foundation.





Oficinas

Dia 22/08 – terça-feira (Macapá)

8h30: Abertura do evento com a celebração do Acordo Técnico FRM e Embrapa.

9h às 18h – Oficina técnica

Local: Embrapa – Amapá (Auditório Tucuju)

Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 5, 2600 - Universidade, Macapá - AP





Dia 23/08 – quarta-feira (Macapá)

8h30 às 18h - Aplicação dos casos de Ensino com os estudantes da Universidade Estadual do Amapá

Local: Universidade Estadual do Amapá (UEAP)

Av. Pres. Vargas, 650 - Central, Macapá

Dia 24/08 – quinta-feira (Mazagão)

8h30 às 16h - Aplicação dos casos de Ensino com os estudantes da Escola Família Agrícola do Carvão (Mazagão.