MATÉRIA DE CAPA

Municípios afetados pela redução dos repasses federais têm recebido atenção especial do governador Waldez Góes, que tem firmado parcerias e feito repasses de recursos. A iniciativa auxilia prefeitos na superação da crise econômica, que reduziu a arrecadação de impostos, com grande impacto no caixa dos municípios e p romover obras de desenvolvimento econômico e humano em todo o Estado.













A dificuldade para honrar compromissos já levou pelo menos 73 municípios a decretarem estado de calamidade financeira desde o ano passado, segundo dados atualizados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Com a medida, os prefeitos buscam se livrar temporariamente das punições previstas em caso de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Apesar desta ser uma realidade no país, no Amapá as parcerias e a boa vontade política têm dado outro rumo a esse cenário. Desde 2015, o governador Waldez Góes tem firmado parcerias com as prefeituras, como parte do planejamento da administração estadual para promover obras de desenvolvimento econômico e humano em todo o Estado.

Entre novembro de 2016 (após a eleição dos novos prefeitos) e fevereiro deste ano, o governador recebeu todos os prefeitos para definir as parcerias e conhecer as áreas prioritárias para os investimentos.

Para dar continuidade a essas parcerias o governador através da Secretaria de Estado das Cidades, elaborou projetos de parcerias através de convênios, onde os prefeitos apresentaram suas necessidades e o montante dos recursos para executá-los.

O titular da secretaria das Cidades, Alcyr Matos, e sua equipe técnica ajudou as prefeituras na montagem dos projetos e assim uma caravana passou a percorrer as sedes municipais, levando os recursos necessários para auxiliar os prefeitos na superação da crise econômica nacional, que reduziu a arrecadação de impostos, com grande impacto no caixa dos municípios.

O governador vem assim mantendo sua promessa de campanha que é “cuidar das cidades e da nossa gente”. Para reforçar essa dinâmica na gestão, o governador ao participar da solenidade de posse do novo presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), Ofirney Sadalla, atual prefeito de Santana, disse apoiar o trabalho desenvolvido pela associação e acreditar na união dos prefeitos que compõe a entidade.

Foco nas cidades

O governador vem executando ações de infraestrutura junto aos municípios amapaense, indiferente a cor partidária. “Com relação à Macapá, já iniciamos o projeto de 58 km de drenagem meio fio, calçada, acessibilidade, e pavimentação asfáltica; começamos no Infraero e já estamos contratando mais 50 km, com meta, portanto, de mais de 100 quilômetros para Macapá; em Santana, já executados 23 quilômetros, e estamos entrando em Laranjal do Jari e Oiapoque. Além de que iniciamos a execução de parcerias com os prefeitos, para repassarmos recursos que deverão auxiliar na execução de melhorias nos 16 municípios do Amapá”, relacionou.

Ele confirma que começou esse trabalho de parceria antes de tomar posse como chefe do Executivo. “Temos trabalhado parcerias em regime de colaboração para todos os municípios em busca de melhorias para setores como saúde, educação, entre outros”, enfatizou o governador.

Quanto às pessoas, políticas públicas eficientes estão sendo realizadas em todos os municípios, “E muitos outros projetos estão sendo elaborados para melhorar a qualidade de vida dos amapaenses”.





Caravana do Desenvolvimento

Governador Waldez Góes entrega praça Cabralzinho no município de Amapá





A atual gestão estadual vem cumprindo um calendário de visitas institucionais aos municípios amapaenses que compõem uma verdadeira Caravana de Desenvolvimento, comandada pelo chefe do Poder Executivos e seus secretários.

O objetivo é auxiliar com recursos financeiros os municípios do Estado nos mais diversos setores, sobretudo para ações e obras urbanísticas. Os investimentos são da ordem de R$ 2,7 milhões, que serão repassados por meio de convênios, firmados diretamente com a Secretaria das Cidades. Os quatro primeiros municípios beneficiados foram Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene. Os convênios foram assinados pelo governador Waldez Góes e prefeitos.

De acordo com o secretário Alcyr Matos, os serviços acordados serão executados pelas prefeituras, que terão um prazo de 120 dias, a partir da assinatura do convênio, para finalizar as atividades. Matos ressaltou que, para acessar os recursos, as prefeituras tiveram que apresentar um projeto que foi elaborado com o auxílio da Secretaria das Cidades. Ele também evidenciou as regras dos convênios. Segundo ele, os repasses de recursos até R$ 200 mil serão feitos em parcela única. Acima deste valor, serão parcelados.

“Os municípios que receberem os recursos parcelados só terão acesso aos demais repasses mediante a prestação de contas do repasse anterior”, reforçou o secretário.





Tartarugalzinho





Tartarugalzinho foi a primeira cidade a estabelecer os convênios. O município será beneficiado com repasses de recursos de R$ 227 mil para limpeza urbana e R$ 230 mil para contrapartidas exigidas na captação de investimentos federais, principalmente através de emendas parlamentares.

O recurso vai auxiliar a prefeitura em obras de saneamento, implantação de sistema de água, construção de escolas, praça no município, pavimentação de vias com bloquetes e obras na Câmara de Vereadores.

Durante a cerimônia de assinatura o governador destacou que a limpeza urbana é fundamental para redução dos índices de doenças endêmicas, como dengue e chikungunya. Ele também enfatizou a importância em garantir as contrapartidas. Segundo o chefe do Executivo amapaense, com os recursos, o prefeito poderá fazer desde aquisição de equipamentos necessários para a atividade, como roçadeiras, até pagar serviços de manutenção de máquinas usadas na limpeza.

“As contrapartidas são um compromisso que temos com os 16 municípios. Elas são importantes porque os municípios são carentes de recursos e as vezes deixam de receber verbas públicas do orçamento dos ministérios e de emendas parlamentares por não ter a contrapartida que é exigida por lei”, justificou o governador.

Ele também chamou a atenção para a prestação de contas dos convênios e colocou a Controladoria Geral do Estado (CGE) à disposição da prefeitura para auxiliar os técnicos a manter os convênios em regularidade permanente.

O prefeito Rildo Oliveira frisou que a crise econômica nacional comprometeu muitos investimentos que poderiam ser feitos com recursos próprios. Por isto, as contrapartidas garantidas pelo Estado aliviarão as demandas existentes no município. “É difícil comandar o município nesta crise, que reduziu os repasses do FPM [Fundo de Participação dos Municípios]. Por isso esses convênios são importantes”, reforçou o prefeito de Tartarugalzinho.





Nova escola

Ainda durante a cerimônia, Góes anunciou que até o final do mês de agosto retornará ao município para entregar a nova escola do assentamento do Cedro. A obra contempla 10 salas de aulas, quadra esportiva, parquinho e salas de leitura. O investimento é de mais de R$ 2 milhões.





Festival

O governador também confirmou apoio à prefeitura de Tartarugalzinho para a realização do Festival da Banana, que tem o objetivo de fomentar e movimentar a economia do município, com ênfase para a produção agrícola familiar do fruto, uma das bases econômicas da região.





Pracuúba e Calçoene

Os convênios assinados em Pracuúba e Calçoene vão contribuir para melhorar a saúde pública com a limpeza das cidades

Os municípios de Pracuúba e Calçoene também assinaram convênios com o Governo do Estado. Em Paracuúba, o valor conveniado foi na ordem de R$ 100 mil, o governador ressaltou que, para acessar os recursos, as prefeituras tiveram que apresentar um projeto que foi elaborado com o auxílio da Secretaria das Cidades.

Ele também evidenciou que como os repasses dos dois municípios foram inferiores à R$ 200 mil, eles serão feitos em parcela única. “Acima deste valor [R$ 200 mil], os valores serão parcelados”, explicou o chefe do Executivo Estadual. Ele também assegurou contrapartidas referentes aos recursos captados pela prefeitura de Pracuúba. Um outro convênio para estes repasses deverá ser assinado.

A prefeita, Belize Costa, agradeceu o apoio e solicitou uma cooperação para manutenção de ramais importantes para o escoamento da produção agrícola e de pescado. Em resposta, Góes anunciou que o governo aguarda a liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional para a pavimentação de ruas e estradas nos 16 municípios do Estado.

“É um convênio que não chega somente às necessidades urbanas, mas atende também à saúde pública, porque ela vai ajudar no combate ao aedes. Mas além disso, é vital para o município a sensibilidade do governador de vir à nossa cidade e atender a outras demandas”, destacou a prefeita.

Waldez também determinou que a Polícia Militar inicie os procedimentos de viabilidade para reformar o prédio da instituição em Pracuúba. O município também deverá receber reforço em Segurança Pública a partir dos concursos públicos para o setor que estão em andamento.





Calçoene

Já no município de Calçoene, o governo oficializou convênio no valor de R$ 152 mil para limpeza urbana, também com o objetivo de eliminar focos e criadouros do mosquito aedes, para conter a proliferação de endemias. A assinatura ocorreu na Câmara de Vereadores.

O prefeito Jones Cavalcante afirmou que pretende empregar os recursos não somente na sede do município, mas também nos distritos do Carnot e Lourenço, onde se encontra a maior concentração populacional de Calçoene.

A comunidade também comemorou o anúncio feito pelo governador para a recuperação de 3 km de vias da cidade, além de assegurar as contrapartidas para recursos captados junto à União.





O município de Amapá

Governador Waldez Góes, prefeito de Amapá e outras autoridades na inauguração da praça





No município que tem o mesmo nome do Estado, foi entregue a praça que recebeu o nome de Francisco Xavier Veiga Cabral, o Cabralzinho, e assinou com o prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, o quarto convênio de auxílio de recursos para os municípios do Estado.

A praça foi construída com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Fátima Pelaes e contrapartida do Estado, que somam R$ 2,3 milhões. A estrutura é composta por arena de futebol, quadra de vôlei de areia, maloca cultural e lanchonetes.

O prefeito Carlos Sampaio lembrou que além da promessa cumprida com a entrega da praça, o governador conseguiu aprovar no legislativo e sancionar, recentemente, a lei que transforma em feriado estadual a data de 15 de maio como Dia de Cabralzinho. “Estas homenagens mostram o compromisso que o governador Waldez tem assumido e cumprido com o povo do município de Amapá. O caminho para a gente mudar o Amapá para melhor é através de parcerias.





Parcerias

Na Câmara de Vereadores, o governador e o prefeito oficializaram o convênio que garantiu o repasse no valor R$ 127 mil para a limpeza urbana do município.

Outra parceria firmada entre o governo e prefeitura vai proporcionar nova pavimentação e recuperação de vias do município de Amapá. O trabalho será feito por meio de administração direta. A Setrap entra com a estrutura própria para a execução dos serviços. Inicialmente, Amapá deve receber 3km de asfalto. O governo pretende pavimentar e recuperar vias de outros municípios. As obras vão ser realizadas neste verão.

Além disso, o governador anunciou que garante as contrapartidas para os recursos captados pela Prefeitura de Amapá.





Campus Universitário

Também foi anunciado que a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) deve aprovar ainda em agosto o primeiro curso para o Campus Universitário que irá atender a região dos lagos, formada pelos municípios de Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Calçoene.

O curso deverá ser licenciatura em Matemática. O primeiro vestibular acontece ainda este semestre. A intenção é implantar em breve o curso de engenharia de pesca.

O campus irá funcionar no anexo da escola estadual Vidal de Negreiros, que será reformada pela Secretaria de Infraestrutura. O Estado vai assinar com a prefeitura de Amapá um termo de cooperação técnica para a implantação do campus.





Nova escola

Góes deverá retornar ao município até o início do mês de setembro para entregar a Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves, obra de reforma e ampliação, que está em andamento, e que está orçada em R$ 1,7 milhão.





Região Oeste do Estado

Este fim de semana, a Caravana do Desenvolvimento estará visitando os municípios de Itaubal e Cutias, e durante a semana as cidades de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio.

Durante a visita a Porto Grande, acontecerá a assinatura de convênios que irão beneficiar diretamente a população. A parceria acontecerá em auxílio aos serviços de limpeza urbana do município, provisão de recursos para a realização do Festival do Abacaxi, além da entrega de equipamentos para agricultura familiar do município.

“Vamos continuar nessa força tarefa em conjunto com a Prefeitura e Câmara Municipal firmando parcerias. Tivemos uma agenda muito positiva que trará bons frutos para o fortalecimento do trabalho que vem sendo realizado assim como os em outros municípios”, afirmou o chefe do Executivo.

Prefeito de Porto Grande, José Bessa, disse que a garantia dos convênios é um grande reforço nas políticas públicas para o município. “Precisamos sempre da parceria do governo estadual, a cidade ficará bem mais estruturada para receber os turistas que irão prestigiar o Festival do Abacaxi”, previu Bessa.