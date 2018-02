GEA assina convênio para limpeza pública e entrega equipamentos agrícolas em Porto Grande

Convênios para a limpeza pública somam cerca de R$ 2,7 mi e contemplarão 14 municípios do Estado

Foto: Marcelo Loureiro

Parceria firmada com a Prefeitura de Porto Grande será adotada em outras cidades do Amapá

Dando continuidade às ações no interior do Estado, o governador Waldez Góes esteve no município de Porto Grande, junto com a sua comitiva, nesta quinta-feira, 16, para assinar convênio que atenderá a limpeza urbana, no valor de R$ 353 mil. O recurso será administrado pela prefeitura na contratação de pessoal e aquisição de maquinários para realização dos trabalhos.

Outras ações na área da agricultura também foram realizadas durante a visita. Para o escritório local do Rurap o governo entregou equipamentos (moto, câmera fotográfica, fogão e uma geladeira); além de apresentar uma van, que será o escritório móvel do Rurap, no Estado.

O Governo do Estado do Amapá (GEA) também repassou aos agricultores uma carreta para transporte de material agrícola e assinou um contrato para financiamento de um trator e outros equipamentos no valor de R$ 64 mil.

Os equipamentos serão destinados a agricultores do município que, com a produção mecanizada, terão redução no tempo de plantio, o que possibilitará aumento da área plantada e, consequentemente, maior cultivo e ampliação da renda.

O prefeito de Porto Grande, José Maria Bessa, destacou o empenho do Governo do Amapá em ajudar o município através dos convênios e entrega dos equipamentos. “Estamos satisfeitos com este momento de diversas ações para o nosso município. Sabemos que este convênio para limpeza também ajudará na prevenção de doenças, ou seja, também será um serviço de saúde. Queremos sempre trabalhar parcerias para garantir melhorias para os munícipes de Porto Grande”, disse o gestor municipal.

Já o agricultor Antônio Souza, 61 anos, que tem um plantio de abacaxi na comunidade Campo Verde, na perimetral norte, mostrou satisfação pela atenção do governo em relação aos equipamentos entregue aos agricultores.

“Queremos sempre melhorar o trabalho, e com esses equipamentos, poderemos aumentar nossa produtividade e certamente aumentar nossa renda. Quem ganha com isso é o produtor do município”, comemorou.

O governador Waldez Góes salientou que além da assinatura dos convênios para auxiliar todos os municípios, o Estado irá ajudar as prefeituras nas prestações de contas e também garantir 100% das contrapartidas de convênios e emedas com a União.

“Estamos trabalhando para dar aos munícipes do interior uma qualidade de vida, esse é o nosso compromisso! Esses convênios para limpeza pública e as entregas de equipamentos para os agricultores são só o início de outros projetos que vamos lançar ainda este ano. Nosso objetivo é trabalhar cada vez mais em prol da população”, frisou Góes.

Festival do Abacaxi

Outro assunto em destaque em Porto Grande foi o Festival do Abacaxi. Durante o evento, realizado no Centro do Idoso, foi exibido um vídeo de apresentação do festival. Este ano a festa estará em sua 25º edição e acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de setembro.

Para este festival o Governo do Estado também estará assinando convênio, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), para fomentar a festividade.

“Vamos estar com diversas secretarias do Estado para, junto com a prefeitura de Porto Grande, realizarmos o Festival do Abacaxi. Assim como já realizamos com as prefeituras de Amapá, Calçoene e Cutias, agora faremos com Porto Grande, certo que estaremos realizando uma grande festa”, afirmou o secretário de Estado da Cultura, Dilson Borges.

Na apresentação do vídeo também foram confirmadas duas atrações nacionais para o festival. Na sexta-feira, 8, a atração principal será Banda da Loirinha e no sábado, 9, será a vez da banda baiana Babado Novo. No domingo, 10, haverá shows com artistas locais.