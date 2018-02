Super Fácil Juventude é implantado no Siac Beirol em grande ação social e cultural

Em breve, o serviço estará disponível em todas as unidades do Amapá.

Foto: Alice Valena

No local haverá emissão da Carteira de Identidade Jovem (ID Jovem), Carteira de Estudante e Passe Social. Em breve, o serviço estará disponível em todas as unidades do Amapá.

Os jovens do Amapá podem, a partir de deste sábado, 12, ter acesso a vários tipos de atendimentos especializados em um só local. No Super Fácil do Beirol foi implementando o primeiro posto de atendimento exclusivo para este seguimento: Super Fácil Juventude. A inauguração faz referência às comemorações ao Dia Internacional da Juventude e ao mês dedicado aos jovens.

Para celebrar a inauguração, uma grande ação social foi promovida, com vários atendimentos, priorizando cidadania, cultura, esporte, lazer, atividades sociais e entretenimento. A movimentação foi grande para o acesso aos serviços gratuitos.

A secretária extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), Joelma Santos, explica que a criação do box da juventude é determinante para a inclusão dos jovens. Esses serviços, em sua maioria, já são oferecidos pelo governo do Estado, porém, os tornando concentrados, pode-se conseguir atender o jovem integralmente.

A diretora-presidente do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC/Super Fácil), Luzia Grunho, explica que ter um guichê da juventude na unidade Beirol é só um ponto de partida. “A nossa equipe está pronta para ser parceira da Sejuv, neste projeto e estende-lo para outros bairros e municípios”.

Este é um marco para todos os jovens do Amapá, como explana o presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Amapá (Uecsa), Renan Santos. “No dia 11 foi decretado Dia do Estudante como ponto facultativo, e isso foi a primeira vez que ocorreu numa gestão. Importante ressaltarmos que o jovem tem prioridade nas políticas públicas do governador Waldez Góes”.

Medidas aprovadas também por quem vivencia de perto como os jovens precisam de apoio e atividades. É o caso do líder comunitário e presidente da Associação Amigos do Mucajá, Júnior Valente.

“Já temos uma parceria com a Secretaria de Juventude do governo para desenvolver projetos sociais dentro da comunidade. Além da divulgação que fizemos com a rádio Mucajá, a equipe deles esteve presente a semana toda, divulgando a ação de hoje com palestras convidando não só os jovens, mas os pais também”.

Esporte e Cultura

Além da parte emissão de documentos, os jovens presentes na ação, puderam aproveitar o sábado ensolarado com campeonatos de diversas práticas esportivas, como vôlei, futsal, badminton e queimada. Alunos de várias escolas, principalmente da zona sul, competiram, como Francisco Antonio Vieira Junior, que acompanhou os amigos numa partida de futsal na escola Zolito Nunes, e aproveitou também para dar entrada na segunda via do RG.

“Infelizmente perdi meu documento, então além de resolver logo esse problema, aproveitei e vim jogar”, explicou o rapaz, que já tem uma carteirinha do ID Jovem.

Além da escola estadual Zolito Nunes, o Núcleo Esportivo Adamor Picanço, ao lado da área do Super Fácil Beirol, foi ponto de apresentações artísticas e culturais com bandas compostas por jovens que atenderam os pré-requisitos do edital lançado em 31 de julho para participar do evento.

Segundo pontuou a secretária Joelma Santos, “desses jovens que abrilhantaram o evento com suas músicas, muitos se apresentaram pela primeira vez”.