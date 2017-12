ARTIGO DO GATO

Só pra que tenham uma ideia, a Federação do Comércio e os ambulantes se uniram não com objetivo de planejar a estratégia de venda para as festas de fim de ano, pelo contrário, foi para sensibilizar a Prefeitura para que algumas linhas de ônibus retorne a circular pela Cândido Mendes. A principal artéria do comércio. Tínhamos ali as principais lojas de Macapá, aliás, era um status ter uma casa comercial na Cândido Mendes. Quando alguém dizia que tinha comércio a pergunta automática era... fica na Cândido Mendes? Se a resposta fosse negativa, o sujeito já ficava assim-assim. Hoje essa via tem a maioria das suas lojas com as portas fechadas. Então, por ali, nem um motivo natalino até a presente data.