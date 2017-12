Chegar à virada do ano com dúvidas sobre o que será a evolução do Brasil no novo ano é um cenário que, infelizmente, se tornou cada vez mais habitual. Desde o início da crise financeira – e sobretudo da crise das dívidas soberanas – que o Brasil tem mostrado sua fragilidade e a fazer nascer todas as dúvidas sobre a capacidade de funcionar enquanto ‘Nação Democrática’.